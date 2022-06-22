Психолог назвала действенные методы приучить ребенка к детскому саду

Психолог развития с высшим медицинским образованием Элина Паредес назвала действенные методы приучить ребенка к детскому саду. О том, как справиться с капризами малыша и его нежеланием идти в сад, автор книги «Большая мама» рассказала «Ленте.ру».

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Элина Паредес рассказала, что многие матери опасаются отдавать ребенка в детский сад, потому что наслышаны, как некоторые дети тяжело его переносят. Особенно это касается первых недель и месяцев: часто отпрыски устраивают истерики и начинают болеть.

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Безопасные отношения

По словам эксперта, для развития и раскрытия потенциала и роста ребенку необходимы отношения, в которых он бы чувствовал себя безопасно. Дома для детей «гарантами безопасности» выступают члены семьи, а в саду доверительные отношения должны сложиться с воспитателем, объясняет Паредес. Таким образом, по ее мнению, чтобы ребенок полюбил сад, он должен полюбить воспитателя.

«Для этого родителям необходимо правильно настроить воспитателя и ребенка по отношению друг к другу, — говорит психолог. — Нужно отдельно познакомить малыша с воспитателем и рассказать больше деталей о нем. Также нужно с ребенком найти положительные черты в воспитателе или их общие увлечения».

Паредес отмечает, что поначалу родители должны помочь ребенку выстроить отношения с воспитателем, а затем доверить развитие этих отношений самому воспитателю. Если все пойдет правильно, уровень тревоги ребенка от разделения с близкими будет снижаться, считает эксперт.

По словам Паредес, для успешной адаптации в детском саду ребенок должен в целом чувствовать себя в безопасности. «Чистота, уют, еда, наличие игрушек, комфорт и безопасность имеют очень важное значение. Место должно приносить ребенку радость и приглашать его внутрь, а не отталкивать», — уточняет психолог.

Важную роль в адаптации играют и комфортные и безопасные отношения со сверстниками, добавляет психолог. Она обращает внимание, развитие таких взаимоотношений в саду — это ответственность воспитателя, который организует безопасное пространство для всех детей в группе.

Поддержка семьи

«Родителям важно поддерживать тесный контакт и с ребенком, который будет рассказывать обо всем происходящем в саду, и с воспитателем, чтобы вовремя обратиться к нему с возникшей проблемой», — советует психолог.

Элина Падерес обращает особое внимание на то, что мать с отцом должны транслировать позитивное отношение к детскому саду: разговоры в семье о садике должны быть лишь в положительном ключе. «Нельзя пугать ребенка садом как средством наказания. Садик должен ассоциироваться у малыша с добрым и полным чудес местом, где о нем заботятся, пока мама занята», — подчеркнула она.

Когда ребенок только начинает ходить в детский сад, он чувствуют угрозу разделения со своим главным объектом привязанности — матерью, предупреждает специалистка. Чтобы сгладить этот эффект, она советует создавать ощущение непрерывности отношений, перекидывая мостик над разделением, фокусируясь на самом моменте встречи: например, проговаривать ребенку заранее: «Сейчас мы идем в садик, а после него зайдем к бабушке в гости».

«Также можно создавать мостики на физическом уровне: дать с собой мамин браслет или любимую игрушку ребенка, — отметила в беседе с «Лентой.ру» психолог. — Так он будет помнить, что сад — это не навсегда и скоро его ждет встреча с мамой и домом».

Элина Паредес резюмировала, что, создавая благоприятную и безопасную атмосферу, родители помогают малышу легко адаптироваться к детскому саду, принять и даже полюбить его.