Эпидемиолог предупредила об опасности домашних бассейнов для детей

Дарья Тихонова, врач-эпидемиолог «Инвитро», предупредила об опасности домашних бассейнов, которые россияне ставят на садовых участках с наступлением жары. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

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По ее словам, перечень инфекционных заболеваний, которыми можно заразиться через воду домашних плавательных бассейнов, достаточно обширен. Среди них она перечислила аденовирусную фарингоконъюнктивальную лихорадку, конъюнктивит, вирусный гепатит А, дизентерию, лямблиоз, ротавирусную инфекцию и другие острые кишечные инфекции.

«Дети любят нырять, в том числе с открытыми глазами, и иногда набирают воду в рот и случайно глотают ее, и это связано с небольшим риском возникновения острой кишечной инфекции либо конъюнктивита»,

— предупреждает Тихонова.

После купания в домашнем бассейне необходимо принять гигиенический душ, а также не забывать каждый раз стирать купальные принадлежности, напомнила врач.

Самостоятельно проверить воду на качество, чтобы не заразиться, несложно, утверждает врач.

«Достаточно самостоятельно оценить органолептические показатели: мутность, цветность, запах. Вода должна быть чистой, прозрачной и не иметь посторонних запахов. В жаркую летнюю погоду рекомендуется проводить замену воды в надувных плавательных бассейнах ежедневно»,

— рекомендует она.

При ежедневном использовании бассейна, уточнила она, нужно чистить стенки и дно с помощью губок или специальных щеток, а после мыть бассейн с применением моющего средства и ополаскивать горячей или теплой водой из шланга.