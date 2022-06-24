Как обезопасить отдых ребенка за городом

Беззаботные каникулы ребенка за городом могут закончиться не лучшим образом, если заранее не позаботиться о правилах безопасности. Все предусмотреть невозможно, но есть важные моменты, которые уберегут от многих неприятностей. Рассказываем о них вместе с экспертом.

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Исследуем местность

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Вы приехали отдыхать на дачу. Первое, что нужно сделать, – позвать ребенка на прогулку и вместе изучить окрестности. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по безопасности Катерина Собкалова.

"Даже если ребенок уже был здесь в прошлом году, предложите пойти и посмотреть, что новенького появилось. А появиться могло много чего: заброшенные дачи, по которым дети очень любят лазить, новые соседи с опасными животными. У кого-то могла начаться стройка, где много острых инструментов и торчащих из досок гвоздей",

– отметила эксперт.

Пока гуляете, у вас будет возможность очертить периметр безопасности, в границах которого ребенок может перемещаться всегда. И проговорить "правила пользования местностью". Увидели где-то оголенные провода – сразу спросили: "Смотри, здесь электричество. Чем оно может быть опасно?" Подошли к трансформаторной будке – задали ребенку вопрос: "Когда будка будет открыта, можно в нее заходить? А если ребята будут брать на "слабо", как будешь отвечать?"

"Если на участке есть бочка или другая большая емкость с водой, обязательно спросите, что ребенок будет делать, если, например, в нее упадет игрушка. А потом объясните, что ни в коем случае ее нельзя доставать самостоятельно. Нужно позвать кого-то из взрослых на помощь. Потому что было много случаев, когда дети дошкольного возраста пытались что-то вытащить из воды или поймать головастиков, перекидывались через борт емкости, не могли выбраться и захлебывались",

– напомнила эксперт.

Договаривайтесь с ребенком о том, что вы всегда должны знать, где и с кем он находится. А если вас нет рядом, значит, кто-то из ответственных взрослых – бабушка, дедушка, ближайший родственник.

Очерчивать границы территории, за которую ребенку нельзя заходить, важно не в приказном порядке. Лучше потратить больше времени, но спокойно в доверительном разговоре рассказать обо всех опасностях, которые могут случиться. Особенно это важно, когда ребенок подросткового возраста, потому как, собираясь на даче в компании, они склонны экспериментировать. Но подростку важно не только рассказать об опасных последствиях разных экспериментов.

Постарайтесь установить с ним правило, что если все же что-то случилось, то в каком бы состоянии он ни был, должен в первую очередь позвонить вам и сообщить, где находится. Вы, в свою очередь, не будете ругать и задавать лишних вопросов, а просто придете на помощь. И только на следующий день будете спокойно обсуждать случившееся.

Учим основным вещам

Летом за городом с детьми случаются разные мелкие неприятности: незначительные ушибы, порезы, укусы насекомых. Ребенок во время игры может не придать этому значения или оказать себе первую помощь неправильно, что приведет потом к плохим последствиям.

"Когда я на тренинге спрашиваю у детей, что они будут делать, если поранятся, все обычно хором предлагают приложить к ране подорожник. Но потом я объясняю, что подорожник вообще-то грязный, а нам надо защитить рану, не занести инфекцию. Тогда дети теряются и не знают, как быть",

– рассказала эксперт.

Поэтому очень важно обучить ребенка основным навыкам первой помощи. Можно заранее отправить его на тренинг по безопасности или научить самостоятельно.

С детьми дошкольного возраста эффективнее проводить занятия в игровой форме, например лечить игрушки: перебинтовывать им "ушибы" и заклеивать пластырем "раны". Еще один момент, о котором важно помнить: в случае чего скорая помощь на даче приедет не так быстро, как в городе. Поэтому при необходимости вызывать службы спасения нужно незамедлительно. Расскажите, в каких ситуациях звонить в экстренную службу: бабушка упала в обморок, начался пожар и так далее. И главное – как это делать.