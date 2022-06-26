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3 часа назад

Названы 9 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе ребенка

Волгоградская правдаиещё 1

Малыш с самого раннего возраста должен правильно питаться. Это одна из главных задач мам и пап. Правильно составленный рацион положительно отражается на здоровье ребенка, его настроении и дальнейших успехах.

9 продуктов, которые должны быть в рационе ребенка
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Полноценное питание детей обеспечит крепкое здоровье ребенка, исключив некоторые заболевания и отставание в развитии.

Специалисты рекомендовали не отказывать малышам в цельнозерновом хлебе, апельсине, орехах, передает издание Al Jazeera.

Также в рационе детей обязательно должны присутствовать яйца, овощи, капуста, йогурт, бобовые, оливковое масло, мясо и рыба.

Большинство пищевых привычек человека формируются в детстве и остаются с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы ребенок питался правильно с раннего детства. Желая порадовать малыша вкусненьким, взрослые часто наносят непоправимый вред здоровью малышей. Из рациона необходимо исключить колбасы, фастфуд, газировку и сладости.

Дети,
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