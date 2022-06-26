9 продуктов, которые должны быть в рационе ребенка

Малыш с самого раннего возраста должен правильно питаться. Это одна из главных задач мам и пап. Правильно составленный рацион положительно отражается на здоровье ребенка, его настроении и дальнейших успехах.

Большинство пищевых привычек человека формируются в детстве и остаются с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы ребенок питался правильно с раннего детства. Желая порадовать малыша вкусненьким, взрослые часто наносят непоправимый вред здоровью малышей. Из рациона необходимо исключить колбасы, фастфуд, газировку и сладости.