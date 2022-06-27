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1 час назад

Врач объяснила, можно ли делать лазерную эпиляцию беременным

Letidor.ru

В период беременности у многих женщин рост волос на коже становится более интенсивным. Это связано с изменением гормонального фона. Будущие мамы жалуются на появившиеся усики, на быстрый рост в области подмышек, бикини, голеней. Если до беременности женщина ходила на эпиляцию лазером, может ли она продолжить делать это во время вынашивания малыша, читайте в нашей новости.

Можно ли делать лазерную эпиляцию беременным
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, стоит ли делать лазерную эпиляцию во время беременности. По мнению специалиста лучше всего отказаться от этой процедуры.

Как отреагирует организм женщины на удаление волос лазером во время беременности неизвестно, отметила врач. Лучше воздержаться от этой процедуры, чем получить пигментацию или другие нежелательные эффекты.

Ранее «Летидор» писал о том, что ученые выяснили, как прием антидепрессантов во время беременности влияет на ребенка.

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