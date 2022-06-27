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2 часа назад

«Тревожные звоночки»: как понять, что ребенку нужна помощь психолога

Вечерняя Москва

Своевременная квалифицированная помощь может не только помочь ребенку разобраться в себе и обрести уверенность, но и сделать его отношения с родителями более доверительными и конструктивными, разрешить семейные конфликты. Какие же «тревожные звоночки» свидетельствуют о том, что ребенку нужна консультация специалиста, «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

Как понять, что ребенку нужна помощь психолога
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача, говоря о дошкольниках и детях младшего школьного возраста, в первую очередь стоит обратить внимание на такие «звоночки»:

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  • задержка психического развития (разумеется, в этом случае необходима также консультация врача);
  • изменения в поведении: ребенок стал замкнутым или, наоборот, расторможенным, капризным;
  • стойкое снижение или неустойчивость настроения: частые капризы, «истерики», нарушение сна, в частности, кошмарные сновидения;
  • энурез (недержание мочи — прим.«ВМ») при отсутствии органической патологии;
  • нарушение социализации: ребенок обособленно держится в детском коллективе или ранее общительный внезапно стал избегать сверстников, стремится к уединенным играм;
  • агрессия к родителям, братьям и сестрам, другим детям, домашним животным;
  • если ребенок часто болеет при отсутствии объективных проблем со здоровьем (также после консультации у педиатра и обследования при необходимости);
  • дети младшего возраста зачастую еще не умеют выражать эмоции словами, поэтому стоит обращать внимание на игровую деятельность ребенка: использование в игре предметов, не предназначенной для нее (обуви, мусора), фиксация на одном игровом сценарии;
  • такие переживания, как страх и тревога, дети зачастую выражают в рисунках — насторожить родителей может темная цветовая гамма, изображение сцен насилия и устрашающих существ.

— Психика подростка — более тонкая материя, и хотя тревожные симптомы, описанные для малышей (страхи, бессонница, агрессия, дезадаптация в социуме), также актуальны для них, стоит учитывать тот факт, что мышление подростка сложнее, проблемы более «взрослые», а некоторые переживания он может сознательно скрывать от родителей,

— предупредила Кадрова.

Тревогу стоит бить, если:

  • ребенок высказывается о нежелании жить, практика селф-харм (нанесение самоповреждений для облегчения душевного состояния), а также если он состоит в так называемых группах смерти в социальных сетях.
  • подросток пишет стихи о смерти и бессмысленности жизни, слушает исключительно «депрессивную» музыку, рисует мрачные сены смерти и т. д.;
  • наблюдается снижение успеваемости и нежелание ходить в школу: у такого поведения, скорее всего, есть причины, и поход к психологу, скорее всего, будет эффективнее, чем наказание;
  • проблемы в общении: например, если ребенок сменил школу и не может влиться в коллектив, пережил первый опыт невзаимной любви или подвергается травле со стороны сверстников;
  • психосоматика: не следует недооценивать систематические жалобы ребенка на тошноту и боль в животе, головную боль — это, вполне вероятно, признак психологического дискомфорта;
  • подросток переживает травмирующие события: после смерти близкого человека или развода родителей обычно требуется помощь специалиста — хотя бы разовая консультация. Не менее травматичны для ребенка переезд, переход в другую школу.

— Часто родителей беспокоит, как предложить ребенку встречу со специалистом: не только взрослые, но и дети бывают уверены, что сеанс у психолога нужен только «ненормальным». На самом деле это не так. Сейчас психотерапия становится все популярнее и среди подростков, а если все же имеет место сопротивление, родители должны объяснить, что поход к психологу — это нормальная практика. Возможно, подросток и сам осознает необходимость встречи со специалистом, но стесняется попросить об этом родителей,

— отметила Кадрова.

Она подчеркнула, что встречи с психологом полностью конфиденциальны, присутствие на сеансе родителей допустимо, если речь идет о маленьких детях, с 15 лет исключительно сам подросток может давать согласие на беседу с психологом или психотерапевтом.

В ряде случаев, предупредила специалист, психолог может рекомендовать консультацию психиатра, если подозревает у ребенка наличие расстройства (задержка развития, депрессивные расстройства, психопатии и др.):

— Этого не стоит бояться. На самом деле психиатрия уже давно шагнула в XXI век, но, к сожалению, до сих пор страдает от предрассудков и непрофессиональных бытовых суждений, таких как: «Детский психиатр обязательно поставит «страшный» диагноз и заклеймит ребенка»; «Назначит вредные «тяжелые» лекарства и испортит здоровье ребенка»; «Все психиатрические болезни неизлечимы, и смысла обращаться за помощью нет» и т. д. Современная психиатрия ориентирована в первую очередь на эффективность, безопасность и хорошую переносимость назначаемого лечения.

Она также пояснила, что современные психотропные препараты высокоселективны, имеют минимум побочных эффектов. Кроме того, часто итогом консультации детского психиатра является назначение «неврологических» препаратов, призванных восстанавливать, укреплять и стимулировать работу нервной системы.

— Грамотный врач проведет также психообразовательную работу с родителями: объяснит причины расстройства, ответит на вопросы о тактике лечения, методах реабилитации и поддержания ремиссии,

— заметила Кадрова.

По ее мнению, своевременная диагностика может значительно улучшить прогноз и качество жизни, правильно подобранное лечение облегчит социализацию, психотерапия поможет наладить отношения в семье.

— Не обесценивайте проблемы детей, найдите время на то, чтобы узнать, чем они живут, как проводят время, какие книги читают, с кем общаются. Будьте внимательны к ребенку, повышайте свою психологическую грамотность и тогда вы сможете купировать кризис уже в момент появления,

— заключила специалист.

Дети,
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