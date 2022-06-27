Как понять, что ребенку нужна помощь психолога

— Часто родителей беспокоит, как предложить ребенку встречу со специалистом: не только взрослые, но и дети бывают уверены, что сеанс у психолога нужен только «ненормальным». На самом деле это не так. Сейчас психотерапия становится все популярнее и среди подростков, а если все же имеет место сопротивление, родители должны объяснить, что поход к психологу — это нормальная практика. Возможно, подросток и сам осознает необходимость встречи со специалистом, но стесняется попросить об этом родителей,