Как понять, что ребенку нужна помощь психолога

Своевременная квалифицированная помощь может не только помочь ребенку разобраться в себе и обрести уверенность, но и сделать его отношения с родителями более доверительными и конструктивными, разрешить семейные конфликты. Какие же «тревожные звоночки» свидетельствуют о том, что ребенку нужна консультация специалиста, «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.
По словам врача, говоря о дошкольниках и детях младшего школьного возраста, в первую очередь стоит обратить внимание на такие «звоночки»:
— Психика подростка — более тонкая материя, и хотя тревожные симптомы, описанные для малышей (страхи, бессонница, агрессия, дезадаптация в социуме), также актуальны для них, стоит учитывать тот факт, что мышление подростка сложнее, проблемы более «взрослые», а некоторые переживания он может сознательно скрывать от родителей,
— предупредила Кадрова.
Тревогу стоит бить, если:
— Часто родителей беспокоит, как предложить ребенку встречу со специалистом: не только взрослые, но и дети бывают уверены, что сеанс у психолога нужен только «ненормальным». На самом деле это не так. Сейчас психотерапия становится все популярнее и среди подростков, а если все же имеет место сопротивление, родители должны объяснить, что поход к психологу — это нормальная практика. Возможно, подросток и сам осознает необходимость встречи со специалистом, но стесняется попросить об этом родителей,
— отметила Кадрова.
Она подчеркнула, что встречи с психологом полностью конфиденциальны, присутствие на сеансе родителей допустимо, если речь идет о маленьких детях, с 15 лет исключительно сам подросток может давать согласие на беседу с психологом или психотерапевтом.
В ряде случаев, предупредила специалист, психолог может рекомендовать консультацию психиатра, если подозревает у ребенка наличие расстройства (задержка развития, депрессивные расстройства, психопатии и др.):
— Этого не стоит бояться. На самом деле психиатрия уже давно шагнула в XXI век, но, к сожалению, до сих пор страдает от предрассудков и непрофессиональных бытовых суждений, таких как: «Детский психиатр обязательно поставит «страшный» диагноз и заклеймит ребенка»; «Назначит вредные «тяжелые» лекарства и испортит здоровье ребенка»; «Все психиатрические болезни неизлечимы, и смысла обращаться за помощью нет» и т. д. Современная психиатрия ориентирована в первую очередь на эффективность, безопасность и хорошую переносимость назначаемого лечения.
Она также пояснила, что современные психотропные препараты высокоселективны, имеют минимум побочных эффектов. Кроме того, часто итогом консультации детского психиатра является назначение «неврологических» препаратов, призванных восстанавливать, укреплять и стимулировать работу нервной системы.
— Грамотный врач проведет также психообразовательную работу с родителями: объяснит причины расстройства, ответит на вопросы о тактике лечения, методах реабилитации и поддержания ремиссии,
— заметила Кадрова.
По ее мнению, своевременная диагностика может значительно улучшить прогноз и качество жизни, правильно подобранное лечение облегчит социализацию, психотерапия поможет наладить отношения в семье.
— Не обесценивайте проблемы детей, найдите время на то, чтобы узнать, чем они живут, как проводят время, какие книги читают, с кем общаются. Будьте внимательны к ребенку, повышайте свою психологическую грамотность и тогда вы сможете купировать кризис уже в момент появления,
— заключила специалист.