Как обезопасить ребенка во время отдыха на воде

Известно немало случаев, когда дети тонули или получали травмы во время отдыха на воде. Причины этому – незнание правил безопасности, как со стороны ребенка, так и его родителей, а также невнимательность спасателей. Рассказываем, как сделать отдых безопасным.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В аквапарке города Волжского произошел несчастный случай: ребенок съехал с горки, захлебнулся и утонул. Его заметили лишь спустя шесть минут, когда спасение было бессмысленно. По делу обвиняют спасателей, которые, как оказалось, не были обучены, и аквапарк, который допустил произошедшее, причем уже не впервые.

Ранее у еще одного ребенка выявили травму позвоночника после того, как вместе с ним на горку прыгнул другой человек, что было недопустимо.

Знание правил безопасности может спасти жизни.

Во время отдыха в аквапарке нужно помнить следующее: кататься на горках можно только по-одному, если по инструкции они не рассчитаны на двух-трех человек; есть горки с возрастными ограничениями – их нужно обязательно соблюдать; держаться за края горки опасно, то же касается спуска на коленях, стоя или с разбегом.

Самое важное – всегда держать ребенка на виду, а перед походом в аквапарк провести с ним инструктаж по безопасности. Таких же правил нужно придерживаться во время пляжного отдыха, а еще следует выбирать только официально разрешенные для купания водоемы – на них дежурят спасатели.