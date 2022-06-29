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3 часа назад

Педиатр назвал главное условие для занятия спортом в детстве

Lenta.ru

Врач-педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал главное условие, которое необходимо соблюдать, если ребенок занимается профессиональным спортом. В посте, опубликованном на платформе «Дзен», он заявил, что в таком случае детям необходимо постоянное наблюдение врача.

Педиатр назвал главное условие для занятия спортом в детстве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я за спорт, я за физическую культуру, но только надо понимать, как организм ребенка, в каких дозах и нагрузках, готов справляться с этим процессом и переносить его»,

— объяснил педиатр.

Врач отметил, что занятие большим спортом в раннем детстве может приводить к негативным последствиям.

«Это и травмы, это и повышенные нагрузки, это изменение функционирования костной-мышечной системы, иногда вопреки возрасту»,

— пояснил эксперт.

Иногда стремление получать максимальные результаты как можно раньше вредит здоровью, подчеркнул Продеус.

«Нужно понимать, насколько организм готов к этому»,

— добавил он.

По словам телеврача, к большому спорту необходимо готовиться со спортивными медицинскими специалистами, которые будут объективно оценивать возможности организма.

Педиатр привел в качестве примера свой опыт: он рассказал, что в четвертом-пятом классе занимался прыжками с шестом.

«Я в своем возрасте брал высоты в 3,5-3,7 метра и, к сожалению, в районе седьмого класса получил травму колен, после этого у меня был долгий период реабилитации, но это травма преследует меня и сейчас»,

— вспомнил он.

Дети,Андрей Продеус,Первый канал,
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