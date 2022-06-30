Врач назвала тревожные симптомы при коликах у младенцев

Если колики у младенца сопровождаются повышением температуры и другими тревожными симптомами, надо вызывать врача, сообщила врач-педиатр Светлана Божьева, официальный представитель Colix, российского производителя газоотводных трубочек для младенцев. О том, когда при коликах нужно обращаться за медицинской помощью, эксперт подробно рассказала «Ленте.ру».

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Педиатр сообщила, что до 40 процентов новорожденных испытывают колики из-за незрелости кишечника: этот орган пока просто не умеет качественно переваривать пищу. Колики мучают детей по разным причинам: спазм, повышенное газообразование, сниженная моторная активность кишечника, возросший объем питания на фоне незрелости пищеварительных ферментов (нарушение расщепления лактозы и/или белка), неправильное прикладывание к груди, скопление воздуха в желудке, перекорм, нарушение микробиоценоза и другие.

Врач отметила, что тревогу родителей должны вызывать ситуации, когда при коликах появляются дополнительные симптомы: возникает лихорадка, потеря веса, срыгивания с кровью, кал с кровяными прожилками (черный стул или алые прожилки), изменения в результатах клинического анализа крови.