Как правильно вести себя с ребенком в долгих поездках

Лето в разгаре, а значит многие россияне готовятся котпускам или уже отдыхают. Для некоторых родителей подготовка к поездке с ребенком превращается в настоящую проблему. Психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, как правильно подготовиться к дальнему путешествию с ребенком.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Путешествия с маленькими детьми — это всегда непросто,особенно, если в течение поездки ребенок устает и капризничает.

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Это неудивительно — для малышей время движется иначе, и долгая поездка становится изматывающей и бесконечной.

Психолог Дарья Дугенцова в комментарии для «Словои Дело» рассказала, как правильно организовать время в поездке и общаться с ребенком, чтобы путешествие прошло спокойно.

По словам психолога, главное — это подготовить ребенка к поездке заранее, как минимум за две недели. На протяжении этого периода нужно давать ребенку представление о том времени, что вы проведете в дороге. Делать это нужно наглядно. Например, два часа в самолете — это почти так же, как просмотр полнометражного мультфильма. Именно на таких, знакомых ребенку примерах нужнопоказывать, что дорога будет интересной и недолгой.

«Необходимо заранее рассказать ребенку о запланированной поездке, чтобы его психика была готова к тому, что произойдет в будущем. Рассказываем ребенку подробности предстоящего путешествия. Например, нужно будет ехать час на дачу, или час лететь на самолете. Значит, когда в нашей жизни что-то случается в течение часа, например, смотрим кино в течение часа, или ждем врача в течение часа, приводим такой пример. Это важно, чтобы малыш понимал, что такое этот отрезок времени»,

— объясняет психолог.

Дарья Дугенцова отмечает, что маленькие дети, особеннодошколята, зачастую совершенно дезориентированы во времени. Фраза «подожди 15 минут, или час» для них ничего не значит. Именно поэтому важно приводить примеры, сколько времени заняло другое — интересное ребенку занятие.

Не менее важно заранее продумать все активности на времяпоездки или полета.

Позвольте ребенку самостоятельно выбрать для себя игрушки,придумать занятие и создать эффект ожидания, чтобы малыш ждал своей поездки и любимого времяпровождения. Однако психолог отмечает: игры ребенка должны быть интересны не только малышу, но и взрослым, которые едут вместе с ним. Если взрослому скучно с ребенком, малыш обязательно это почувствует и начнеткапризничать.

«Важно заранее договориться, чем мы будем заниматься вместе.

Если взрослым будет неинтересно с ребенком, поездка получится очень тяжелой. Ребенку будет скучно, а взрослый будет страдать из-за того, что ребенок грустит и плачет. Поэтому, если выбираем игры, то только те, которые нравятся всем, и заранее обговариваем»,

— рекомендует психолог.

Если же ребенок все-таки начал капризничать в общественномместе и это начинает напрягать окружающих, важно не поддаться всеобщему осуждению и не начать одергивать ребенка.

Такие действия только усилят скандал. Наоборот, в этом случае надо обратить внимание на потребности и желания ребенка. С детьми постарше легко договориться, а вот для дошкольников естьпростой лайфхак:

«Детский плач — это социальная вещь для привлечения внимания. Таким образом психика ребенка показывает: "Обрати на меня внимание и реши мою проблему". Поэтому мы сначала устраняем источник дискомфорта для ребенка, а потом стараемся переключить внимание. Для дошкольников самое классное переключение — это сюжетно-ролевая игра. Резко, неожиданно сделайте удивленное лицо, покажите яркую эмоцию, которая спасает ситуацию. А потом "перевоплотитесь" в другого героя, например, в зайчика. Заранее подготовьте все необходимое, чтобы ребенку было легко тоже стать зайчиком и вовлечься в игру»,