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2 часа назад

Кому из родителей назначают пособия на ребенка

РИА "ФедералПресс"

В России пособия назначаются тем семьям, где родители имеют заработок или объективную причину для его отсутствия. Подробную информацию о назначении пособий опубликовали в телеграм-канале Минтруда РФ.

Кому из родителей назначают пособия на ребенка
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Статус единственного родителя

При этом статусе родитель считается единственным получателем пособий, если второй родитель этого ребенка:

  • не указан в свидетельстве о рождении;
  • официально не установлен и записан в свидетельство о рождении со слов матери;
  • признан безвестно отсутствующим или умершим;
  • умер.

Эта категория родителей может не иметь доходов в расчетном периоде и получать пособие.

Мать – единственный родитель

Такой статус получают лишь в том случае, если мама была единственным родителем и вступила в брак. Но при этом, ребенок не усыновлен супругом. Таким образом мама остается единственным родителем. Отсутствие доходов у мамы не будет причиной для отказа в назначении пособий. Новый супруг будет входить в состав семьи – его доходы и имущество будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости.

По информации Минтруда, пособие на детей от 8 до 17 лет могут получать не только одинокие родители, но и полные семьи.

Статус единственного родителя служит лишь обоснованием правила нулевого дохода.

Дети,Минтруд России,
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