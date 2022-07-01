Стресс во время беременности может повлиять на рацион питания ребенка

Согласно новому исследованию Мишель Бело, профессора экономического факультета Корнеллского университета, воздействие стресса на матерей во время беременности может иметь долгосрочные пагубные последствия для рациона питания их детей и, следовательно, для состояния здоровья, связанного с питанием, такого как повышенный уровень ожирения и заболеваний, связанных с ожирением. Работа опубликована в журнале Nutrition.

“Воздействие стрессовых событий во время беременности, по-видимому, негативно влияет на диетические предпочтения и рацион питания детей, причем по причинам, которые на самом деле не связаны с тем, что ест сама мать. Это означает, что нам нужно подумать о том, как помочь беременным женщинам справиться со стрессом таким образом, чтобы это было полезно как для матери, так и для ребенка». – рассказывает Белот.

Видео дня

Ученые обнаружили, что стресс выше среднего уровня во время беременности связан со значительно меньшими предпочтениями здорового питания для их детей, а также с более слабым предпочтением кислой и горькой пищи.

Для исследования были отобраны 213 матерей с низким социально-экономическим статусом, проживающих в районе Колчестера, Великобритания, с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. Их уровень стресса во время беременности оценивался с помощью ретроспективного самоотчета. В частности, они спросили, пережили ли матери одно или несколько из следующих жизненных событий во время беременности своим ребенком: смерть близкого члена семьи или близкого друга, изменения или трудности в их отношениях, юридические проблемы, изменения или трудности в их семейной жизни, проблемы со здоровьем, изменения или трудности в их или их супругезанятость, финансовые проблемы, изменения в привычках, другие потенциально стрессовые события.

Для каждого стрессора матерям было предложено оценить, насколько стрессовым было событие по шкале от одного до 10.

Затем исследователи изучили полезность рациона для младшего ребенка каждой участницы. Они также изучили предпочтения ребенка в отношении пяти основных вкусов — кислого, соленого, умами, горького и сладкого.