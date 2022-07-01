Врач назвала идеальное летнее детское меню

Снижение аппетита у ребенка в жаркие летние дни — это нормально, заявила врач-педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала идеальное летнее детское меню.

По ее словам, первое, что необходимо детям в жару, — это вода. Если ребенок не хочет пить только воду, ему можно давать соки, морсы, компоты, холодные чаи, а от газировок лучше отказаться из-за большого количества сахара в них, отметила врач.

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Если ребенок уже переведен на общий стол, нужно пересмотреть его рацион и кормить полноценными, но легкими блюдами, советует педиатр.

Эксперт добавила, что из белковых продуктов нужно отдавать предпочтение кисломолочным продуктам и творогу, обращая внимание на сроки хранения и качества продукта. «Если ребенок не хочет есть молочные продукты, то можно готовить ему коктейли, взбивая кефир и творог с ягодами и фруктами», — рекомендует Мамедова.

Педиатр добавила, что летом не хочется есть горячие блюда, поэтому на обед стоит готовить холодные супы, окрошку на кефире, овощные и фруктовые салаты, а рецепты адаптировать в зависимости от возраста и вкусов ребенка. «При отсутствии аппетита рекомендую уменьшить объем разовых порций, но увеличить количество кормлений, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Уговорить ребенка съесть маленькую тарелочку каши или супа намного проще, чем заставить его съесть полноценный обед, состоящий из первого, второго и салата».

Наиболее плотные блюда стоит предлагать ребенку на завтрак или ужин, так как в эти часы не так жарко и аппетит будет лучше, добавила врач.

«Завтрак и ужин может состоять из белкового блюда (мясное, рыбное, творожное, яичное). Обед — из легкого супа или овощного рагу, салата, фруктов и овощей, — говорит Мамедова. — И еще один момент: чтобы ребенок полноценно питался, нужно исключить перекусы. На видном месте не должны находиться конфеты, шоколад и прочие лакомые кусочки, которые могут перебить аппетит».