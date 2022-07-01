Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвала идеальное летнее детское меню

Lenta.ru

Снижение аппетита у ребенка в жаркие летние дни — это нормально, заявила врач-педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала идеальное летнее детское меню.

Врач назвала идеальное летнее детское меню
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, первое, что необходимо детям в жару, — это вода. Если ребенок не хочет пить только воду, ему можно давать соки, морсы, компоты, холодные чаи, а от газировок лучше отказаться из-за большого количества сахара в них, отметила врач.

Видео дня

Если ребенок уже переведен на общий стол, нужно пересмотреть его рацион и кормить полноценными, но легкими блюдами, советует педиатр.

Эксперт добавила, что из белковых продуктов нужно отдавать предпочтение кисломолочным продуктам и творогу, обращая внимание на сроки хранения и качества продукта. «Если ребенок не хочет есть молочные продукты, то можно готовить ему коктейли, взбивая кефир и творог с ягодами и фруктами», — рекомендует Мамедова.

Педиатр добавила, что летом не хочется есть горячие блюда, поэтому на обед стоит готовить холодные супы, окрошку на кефире, овощные и фруктовые салаты, а рецепты адаптировать в зависимости от возраста и вкусов ребенка. «При отсутствии аппетита рекомендую уменьшить объем разовых порций, но увеличить количество кормлений, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Уговорить ребенка съесть маленькую тарелочку каши или супа намного проще, чем заставить его съесть полноценный обед, состоящий из первого, второго и салата».

Наиболее плотные блюда стоит предлагать ребенку на завтрак или ужин, так как в эти часы не так жарко и аппетит будет лучше, добавила врач.

«Завтрак и ужин может состоять из белкового блюда (мясное, рыбное, творожное, яичное). Обед — из легкого супа или овощного рагу, салата, фруктов и овощей, — говорит Мамедова. — И еще один момент: чтобы ребенок полноценно питался, нужно исключить перекусы. На видном месте не должны находиться конфеты, шоколад и прочие лакомые кусочки, которые могут перебить аппетит».

Самое главное, отмечает эксперт, — ни в коем случае не заставлять ребенка есть. Организм здорового ребенка сам знает, сколько и чего ему нужно — достаточно просто прислушаться, подытожила она.

Дети,Мария Мамедова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители