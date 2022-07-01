Тишина на борту! 4 крутые идеи, как занять ребенка в самолете

Полет с ребенком, особенно долгий перелет, может измотать даже перед самым долгожданным отпуском. Тем не менее вполне реально не превратить полет в кошмар для себя, ребенка и остальных пассажиров, если знать, как занять малыша. Мы посоветовались с опытными родителями-путешественниками, и готовы поделиться рабочими идеями.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Погулять? Почему бы и да!

Конечно, большинство пассажиров отдыхают во время полета, поэтому важно не просто выпустить ребенка «на свободу», но и проконтролировать, чтобы он никому не мешал в проходе, особенно бортпроводникам. Идеально, если вы сделаете с ребенком зарядку во время долго перелета, так как чем больше ребенок будет проводить в кресле, тем больше он будет копить напряжение, которое в итоге выльется в истерику. Старайтесь разряжать малыша физически.

Утомляем заранее

Опытный родитель знает, что чем больше ребенок вымотан, тем больше шансов, что практически весь полет он проспит. Это способ особенно хорошо работает на коротких маршрутах, но даже в полете с пересадкой есть вероятность, что ребенок просто устанет и ему будет не до истерик. Для большего эффекта можно провести активную игру до полета, дома или в аэропорту.

А почитать!

Если малыш уже вошел в тот возраст, когда ему интересны книги, пусть по большей части состоящие их картинок, можно взять с собой несколько штук, однако важно помнить, что книги не должны быть тяжелыми и большими — возьмите несколько тонких книг, которые ваш малыш просматривает чаще всего. Если перелет долгий, можно пообсуждать с ребенком прочитанное, кстати, это отличный способ развить разговорный навык и образное мышление, если вы находитесь на этапе подготовки ребенка к школе.

Креативим на борту