Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 минуту назад

Психолог Курилова рассказала, в каких случаях ребёнка стоит забрать из лагеря

RT на русскомиещё 2

Кризисный психолог Евгения Курилова рассказала, в каких случаях ребёнка стоит забрать из лагеря.

Психолог сказала, в каких случаях ребёнка стоит забрать из лагеря
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Любой человек, попадая в новую обстановку, должен адаптироваться. Ему нужно разобраться, как себя вести, какие здесь порядки, как он себя чувствует в новом коллективе», — заявила она в беседе с kp.ru.

По словам Куриловой, нормально, если ребёнок в первые дни смены чувствует себя не в своей тарелке.

Как отметила эксперт, тревожным сигналом, что ситуация выходит за рамки обычной адаптации, станет несвойственное детям поведение.

«Обычно спокойный рыдает без остановки, «живчик на батарейках», наоборот, сторонится всяких активностей, и слова из него приходится тянуть клещами. Был собранным аккуратистом, а за первую неделю испачкал и порвал сразу несколько вещей и кое-что ценное где-то посеял. Это первый признак, что отдых идёт не по плану», — пояснила Курилова.

Она также сообщила, что нужно обращать внимание на нарушение сна, аппетита, головные боли, расстройство пищеварения.

Дети,Евгения Курилова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители