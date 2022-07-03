Психолог сказала, в каких случаях ребёнка стоит забрать из лагеря

«Обычно спокойный рыдает без остановки, «живчик на батарейках», наоборот, сторонится всяких активностей, и слова из него приходится тянуть клещами. Был собранным аккуратистом, а за первую неделю испачкал и порвал сразу несколько вещей и кое-что ценное где-то посеял. Это первый признак, что отдых идёт не по плану», — пояснила Курилова.