Как заинтересовать ребенка чтением летнего списка литературы

Чтение развивает интеллект, расширяет кругозор, помогает красиво выражать мысли словами и развивает грамотность, что также важно для хороших оценок по русскому языку. Но как все это объяснить ребенку, у которого список литературы на лето вызывает одно желание – соорудить из него кораблик и отправить в плавание, из которого тот уже не вернется. Рассказываем, как помочь школьнику начать читать на каникулах.

Фото: m24.ru m24.ru

Читай, что хочешь

Видео дня

Как ребенку захотеть читать, когда перед ним положили стопку книг из обязательного списка на лето и строго предупредили, что он должен его осилить за каникулы? Главная цель, чтобы школьник получал от этого удовольствие, а не "глотал" произведения, работая на скорость и охват, отметила преподаватель и автор творческих уроков по литературе и русскому языку Ольга Коритник. Вовсе не обязательно читать то, что нравится всем подряд. Достаточно найти книги, которые будут по душе именно конкретному ребенку.

"В мире полно книг на самые разные темы и среди них обязательно найдутся те, которые понравятся вашему ребенку. Если он любит котов, предложите ему книгу, где главный герой кот. Если хочет научиться ухаживать за своими рыбками, дайте ему книгу про аквариум",

— Ольга Коритник, преподаватель русского языка и литературы.

Любителя динозавров, возможно, будет не оторвать от энциклопедии про древних ящеров, а кто-то придет в восторг от юмористических рассказов. Еще дети любят читать про самих себя, поэтому ищите в списке литературы или вне его книги, в которых главными героями являются ровесники ребенка.

"Иногда привлечь детское внимание можно книгами нестандартного формата. Скажем, комиксами. Читать их, кстати, очень полезно. Потому что мозгу при этом приходится активно работать сразу с двумя видами информации – текстом и визуальным нарративом",

– отметила преподаватель.

Есть художественные произведения, в которых автор предлагает детям прочитать главы в том или ином порядке, чтобы получить различные версии текста. Это очень увлекательно. Можно найти такие произведения, в которых по ходу действия надо разгадывать загадки и выполнять разные задания. Обязательно найдется та книга, которая вызовет у ребенка интерес к чтению.

Не для галочки

Для детей младших классов особенно важно, чтобы чтение проходило под ненавязчивым контролем родителей. Потому что сейчас надо научить ребенка читать тексты осмысленно. Лучше, если он возьмет всего одну книгу, но поймет ее и запомнит, чем механически пройдет глазами по тексту всех книг из обязательного списка и информация пролетит мимо него.

"Что можно сделать, чтобы ребенок научился читать тексты осмысленно? Самый верный способ – читайте книги вместе, по очереди. Потом обсуждайте интересные моменты. Спрашивайте, как бы ребенок поступил на месте героев, говорите о моментах, которые понравились вам, отмечайте смешные ситуации",

— Ольга Коритник, преподаватель русского языка и литературы.

Есть очень эффективное упражнение, с помощью которого учат детей усваивать и запоминать текст. Оно называется "включите воображение". При каждой встрече с текстом ребенок может вообразить перед собой "мысленный экран" и представлять на нем все, о чем он читает, – как будто смотрит фильм. Потренируйтесь этому с ним. Эксперименты показали, что у детей, которым удалось включить воображение, запоминание текста улучшилось в четыре-пять раз, отметила эксперт.

Еще можно купить большой лист ватмана, повесить дома на стену и в течение лета создавать с ребенком стенгазету "Наше лето". Договоритесь, что каждый член семьи может оставлять на нем записи о важных событиях, интересных мыслях, пришедших в голову, а также понравившиеся фразы из увиденных за лето фильмов, мультфильмов и прочитанных книг.

А если надо?

Иногда учитель настаивает на том, чтобы ребенок прочитал за каникулы книги именно из списка литературы на лето. В этом случае родителям надо изучить перечень и подумать, что из него может быть интересно школьнику.

Не стоит сразу пугать детей большим объемом текстов. Поэтому для начала лучше выбрать книги, которые ребенок сможет прочитать за короткий срок: за один-два часа в течение дня.

"Объемные книги из списка взрослые и вовсе могут сами читать ребенку или предложить ему послушать их в аудиоформате. Оставив чаду возможность читать самостоятельно только то, что нравится",

— Ольга Коритник, преподаватель русского языка и литературы.

Такая же история с читательским дневником. Если вести его обязательно – учитель будет проверять и выставлять оценки – помогите ребенку оформлять основную часть.

"Вообще читательский дневник – очень полезная штука. С его помощью можно еще раз поразмышлять над сюжетом и хорошо запомнить его. Придумайте для ребенка дополнительный вариант оформления дневника, которым он будет заниматься самостоятельно и в удовольствие",

– предложила преподаватель.

Например, школьник может рисовать картинки или те же комиксы к каждой книге. Либо сочинять фанфики – тексты, в которых читатель фантазирует на основе сюжета произведения: придумывает свою предысторию, продолжение или альтернативную версию развития событий.