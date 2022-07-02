Когда начинать подготовку детей к школе: отвечает эксперт

«Оптимальный возраст начала подготовки — около 5-5,5 лет (нужно всегда ориентироваться на индивидуальные особенности), когда в процессе игры можно вносить школьный контекст. Но всегда нужно помнить о том, что подготовка к школе как для ребенка, так и для родителей является плавным процессом, в котором они, совместно играя по правилам, идут «в первый раз в первый класс», — заявила Тюхтина.