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1 час назад

Психолог рекомендовала начинать подготовку детей к школе с пятилетнего возраста

Агентство «Москва»

Начинать подготовку детей к школе следует в среднем с возраста 5-5,5 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Маргарита Тюхтина.

Когда начинать подготовку детей к школе: отвечает эксперт
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Оптимальный возраст начала подготовки — около 5-5,5 лет (нужно всегда ориентироваться на индивидуальные особенности), когда в процессе игры можно вносить школьный контекст. Но всегда нужно помнить о том, что подготовка к школе как для ребенка, так и для родителей является плавным процессом, в котором они, совместно играя по правилам, идут «в первый раз в первый класс», — заявила Тюхтина.

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По ее словам, есть три компонента готовности ребенка к школе: интеллектуальный, личностный и социально-психологический.

«У ребенка должны быть базовые знания о себе, своих родителях, своем месте жительства. С будущим первоклассником важно вместе читать, обсуждать прочитанное, анализируя содержание. Для того, чтобы развивать умение выражать свою точку зрения, можно использовать вопрос «Почему?». Следует проявлять интерес к мнению ребенка. Важно умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 10, можно развивать базовые умения классифицировать и сравнивать предметы, умение назвать некоторых перелетных птиц, различать диких и домашних животных, основные признаки времен года», — пояснила эксперт.

Тюхтина также отметила среди важных навыков умение взаимодействовать как с детьми, так и с взрослыми, знание норм и правил поведения, свободное владение родным языком. Кроме того, по ее словам, следует понимать, что для ребенка важно отношение близких к школе.

«Оно влияет на желание ребенка занять новое для него значимое место. И вот здесь формируется у ребенка его внутренняя школьная позиция, когда сам будущий первоклассник уже относит себя к статусу «школьник» и выражает активное желание «хочу в школу», — отметила психолог.

Она добавила, что летом, перед началом учебы, можно вместе с ребенком заняться выбором школьных аксессуаров.

«Например, вместе составить чек-лист. Ребенок может сам выбрать, например, рюкзак, сам же может отмечать выполненные пункты», — заключила Тюхтина.

Дети,
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