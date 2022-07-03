Почему родители не должны выпускать детей из-под контроля

Добровольно-принудительно – по такой схеме чаще всего дети занимаются даже, казалось бы, любимым делом. Родители мечтают о том, чтобы сыновья и дочери росли самостоятельными, но никак не могут избавиться от необходимости подгонять отпрысков. Надо ли "стоять над душой" ребенка? Как понять, что подростку нужно именно то, что кажется важным его родителям? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: М24 М24

В каждой семье свой предмет раздора между родителями и детьми. Допустим, к конкурсу нужно срочно выучить стихотворение, а школьник откладывает важное дело на потом. Другие озабочены тем, что ребенок вовремя не садится за уроки, если ему об этом не напомнить. Летом чаще всего трудности испытывают родители, чьи дети занимаются музыкой, но соблазны на каникулах отвлекают будущих виртуозов от разучивания пьес.

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Считается, что если ребенок живет по режиму и чувствует ответственность за последствия своего труда, то он будет делать все без напоминалок. Однако вряд ли наберется много таких умников, которые начнут по собственной инициативе заниматься чем-то с места в карьер. Строгий родительский приказ не всегда действует на детей, особенно когда начинается сложный подростковый период. Желание противоречить в сочетании с элементарной ленью коварно уводит в сторону от конкретных дел.

Становится ясно, что на автопилоте, без напоминаний отпрыск с задачей не справится. Кто-то в такой ситуации считает себя плохим родителем, полагая, что это он виноват, так как не удалось правильно воспитать детей. Другие приходят к выводу, что если подросток не желает заниматься конкретным делом, то оно ему просто не по душе. Ситуацию подогревают мамы, "знающие жизнь лучше других". Они советуют не заставлять ребенка, если он не хочет что-то делать.

Однако дети по причине юного возраста еще не способны оценить важность конкретной ситуации и не в состоянии понять, что для них имеет значение. Если бы все родители на определенном этапе давали слабину и шли на поводу своих чад, то не зажглись бы на небосклоне многие яркие звезды.

Например, известный актер Аль Пачино с благодарностью вспоминает о том, что матери он обязан не только яркой карьерой, но и жизнью. Его высказывание об этом считается одной из самых известных цитат.

"Моя мать умерла прежде, чем я добился успеха. Помню, мне было лет десять. Снизу, из проулка, меня окликают друзья, зовут прошвырнуться по улицам, а мать меня не пускает. Я страшно злился и орал на нее без умолку. Она сносила мои упреки и тем самым спасла мне жизнь", – рассказывал актер.

Понимаете, всех тех ребят, которые тогда звали меня гулять, уже нет на свете. Она хотела, чтобы я не шлялся по улицам допоздна, а делал уроки. Именно благодаря этому я теперь сижу здесь.

Аль Пачино, актер

Выдающийся пианист Денис Мацуев часто повторяет, что своим успехом обязан родителям. Именно они в свое время решили бросить налаженный быт в родном Иркутске и переехали в Москву, где начали жизнь с нуля. Они это сделали только ради того, чтобы талантливый сын продолжил обучение на более высоком уровне. Будущий великий музыкант категорически возражал против переезда, не желая бросать друзей и занятия спортом в родном городе. Кто знает, как сложилась бы его жизнь, но родители проявили характер при выборе решения.

В моем окружении есть человек, который в детстве отказался от тренировок по прыжкам в воду. По его словам, порой возникали разногласия со строгим тренером, не всегда было желание идти 20 минут на тренировку. Зато хотелось гулять с друзьями и "резаться в приставку". Между тем школьник подавал большие надежды, да и вид спорта ему нравился. Однако родители и тренер не сумели настоять на необходимости занятий. По прошествии лет мужчина сильно жалел о том, что забросил тренировки, но, как говорится, поезд ушел.

Наверное, мало таких детей, которые сломя голову бегут заниматься на скрипке или дорисовывать надоевший натюрморт. Чаще всего им нужен взрослый, который вовремя поддержит, подскажет и придаст ускорение действиям. Директор музыкальной школы, в которой занимается мой младший сын, любит повторять: "Нам не нужны талантливые дети – нам нужны талантливые родители". Речь идет о таланте поддержать чадо, заинтересовать его и направить, когда нужно на путь истинный.

Волшебный пинок – знакомый с детства уникальный способ родительского влияния на ленивого ребенка. Но это вовсе не физическое наказание. Под этим словосочетанием мы понимаем какой-то свой, особенный способ убеждения в том, что детям надо чем-то заниматься в тот момент, когда они этого не очень-то и хотят.

Некоторым взрослым достаточно фразы вроде: "Давай, давай. Занимайся" или "Ты должен сегодня это сделать. Приступай". Другие возвращают отпрыску трудоспособность обещанием рассказать о саботаже папе (или маме, если в семье она считается более строгой). Третьи грозят написать учителю или тренеру о том, что ребенок работает не в полную силу. Кто-то придумывает оригинальные награды за особые достижения подростка, а большинство просто взывают к совести и сознательности. Эффективность каждой меры зависит от того, как на нее реагирует чадо.