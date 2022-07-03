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2 часа назад

Россияне признались, сколько готовы выложить за высшее образование детей

Мир новостей

О том, что готовы к обучению детей на платной основе, заявили 60% респондентов. Говоря о том, какую сумму они считают разумной, 44% опрошенных ответили, что согласны платить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей за год обучения.

Сколько готовы выложить россияне за высшее образование детей
Фото: Мир новостейМир новостей

Потратить на оплату вуза от 200 тысяч до 300 тысяч рублей в год могут 28% родителей. В то же время каждый пятый родитель заявил, что рассчитывает на сумму в 300 тысяч - 400 тысяч рублей. Только 6% россиян сказали, что «потянут» 500 тысяч рублей, а 2% - более 500 тысяч рублей.

Опрос также показал, что каждый третий житель нашей страны согласен взять кредит на высшее образование для детей.

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