Сколько готовы выложить россияне за высшее образование детей

О том, что готовы к обучению детей на платной основе, заявили 60% респондентов. Говоря о том, какую сумму они считают разумной, 44% опрошенных ответили, что согласны платить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей за год обучения.

Потратить на оплату вуза от 200 тысяч до 300 тысяч рублей в год могут 28% родителей. В то же время каждый пятый родитель заявил, что рассчитывает на сумму в 300 тысяч - 400 тысяч рублей. Только 6% россиян сказали, что «потянут» 500 тысяч рублей, а 2% - более 500 тысяч рублей.