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3 часа назад

Врач рассказал родителям, как спасти ребенка от жары

Inc-News

Детский организм мене приспособлен к аномальным температурам. Поэтому в жаркое время за детками следить нужно особенно внимательно. По словам врача-невролога Дмитрия Кузьмина, в знойное время малышей надо чаще выгуливать на свежем воздухе – понятно, что держаться стоит тех мест, где есть тень.

Врач рассказал родителям, как спасти ребенка от жары
Фото: Inc-NewsInc-News

А вот на солнце долго находиться с детьми точно не рекомендуется. А чтобы этого не случалось, выходить на прогулку целесообразней с утра пораньше и часов после шести вечера. Важно и то, во что малыш одет в жару. Не стоит ребенка укутывать, чтобы его тело не перегревалось. Одежда должна быть свободной и пропускающей воздух. Так ребенок будет меньше потеть и не простудится, что часто происходит с детьми в жару.

Дети,Дмитрий Кузьмин,
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