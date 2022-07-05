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2 часа назад

Подход Кейт Миддлтон к воспитанию сына осудили в Сети

Москва24иещё 1

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон осудили в Сети за неумение утихомирить своего сына, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Подход Кейт Миддлтон к воспитанию сына осудили в Сети
Фото: m24.rum24.ru

Отмечается, что четырехлетний принц Луи расшалился на недавнем торжестве по случаю 70-летия правления Королевы Елизаветы II, на многих фотографиях он запечатлен с выразительными гримасами.

После праздника интернет-пользователи обрушились на Миддлтон, заявляя, что она не умеет контролировать своего ребенка, и обвиняя в отсутствии дисциплины. Некоторые прямо высказались, что герцогиня – плохая мать.

Ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение королевы Великобритании с ее детьми и заявила, что самые трепетные материнские чувства Елизавета испытывает к младшему сыну – принцу Эдварду.

Физиогномист изучила множество снимков королевской семьи и нашла фотографию, где изображены монарх с принцем Эдвардом. По словам Джеймс, улыбка королевы выдает ее особую любовь к сыну.

Основной причиной такой любви эксперт назвала то, что принц Эдвард появился у Елизаветы, когда она уже состоялась как правительница и могла полностью насладиться заботой о ребенке.

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