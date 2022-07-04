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1 час назад

Эксперты рассказали, как не допустить отравление ребенка лекарствами

Вечерняя Москва

Случаи отравления лекарствами среди маленьких детей встречаются довольно часто. Подмосковные эксперты рассказали, как избежать подобных ситуаций.

Эксперты рассказали, как не допустить отравление ребенка лекарствами
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова посоветовала родителям быть внимательными и хранить лекарства и бытовую химию в недоступных местах, надевайть на пузырьки специальные защитные колпачки.

Фельдшер скорой из Одинцова Алла Карманова отмечает, что дети могут залезть в мамину сумку или стащить лекарства из косметички, чтобы использовать их для игр.

— Девочки любят играть в «дочки-матери» с настоящими пузырьками. Если одна подружка начинает «лечить» другую, могут быть тяжелые последствия. Доставать лекарства детям удается с любой высоты, поэтому важно, чтобы аптечка еще и закрывалась каким-то хитрым образом, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дети,Ксения Мишонова,
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