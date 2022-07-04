Эксперты рассказали, как не допустить отравление ребенка лекарствами

— Девочки любят играть в «дочки-матери» с настоящими пузырьками. Если одна подружка начинает «лечить» другую, могут быть тяжелые последствия. Доставать лекарства детям удается с любой высоты, поэтому важно, чтобы аптечка еще и закрывалась каким-то хитрым образом, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».