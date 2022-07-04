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4 часа назад

Как приучить ребенка правильно питаться

Чемпионат.com

Тогда будет проще придерживаться правильных привычек в зрелом возрасте.

Как приучить ребенка правильно питаться
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Детям сложно объяснить, почему овсянка лучше картошки фри, а фрукты полезнее шоколадки. Приучить ребёнка питаться правильно, когда вокруг столько соблазнов, помогут несколько несложных шагов.

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Как научить ребёнка питаться правильно

Определите границы и понимание «правильного питания». У каждой семьи оно своё и в деталях отличается: кто-то не ест мясо, но ест рыбу; для кого-то это дробное питание, некоторые отказываются от молока, другие выбирают мясо вместо консервов.

Подавайте правильный пример. Ничто так не мотивирует, как личный пример. В детском возрасте родители особенно значимы для ребёнка, и с них «срисовываются» модели поведения во всех сферах жизни, в том числе и в питании. При этом копирование происходит бессознательно, устойчивые пищевые привычки родителей в большинстве своём становятся и привычками детей.

Настройте отношения с ближним окружением относительно «правильного питания». Основной принцип здесь — никому не навязывать свой выбор и не позволять другим осуждать ваш. С близкими можно договориться, чтобы они не предлагали ребёнку пищу, которая не согласуется с вашими принципами питания. На провокационные вопросы лучше отвечать корректно — так, чтобы ребёнку становилось понятнее, почему именно таких взглядов вы придерживаетесь.

Продумайте замену привычным продуктам и старайтесь всегда держать дома:

  • «вредные» сладости мёд, финики, курага, чернослив, сироп топинамбура, бананы, киви, изюм;
  • молочные продукты аналоги из козьего молока;
  • солёный арахис вымоченный миндаль, кешью, грецкие орехи;
  • консервы, колбасы, сосиски натуральное мясо, домашние котлеты;
  • кетчуп томатная паста с приправами;
  • майонез сметана (например, на козьем молоке), йогурты;
  • лапша быстрого приготовления домашняя лапша;
  • сладкие газированные напитки чистая вода, травяные чаи;
  • маргарин кокосовое масло, оливковое масло.

Объясните значимость правильного питания. В будущем ребёнок будет выстраивать свой рацион самостоятельно. В этом ему поможет «встроенная» логичная основа для такого выбора.

Объясните, почему не все питаются правильно. Этот шаг тесно связан с предыдущим. Ребёнок должен понимать, почему другие дети и взрослые питаются иначе.

Приучайте ребёнка к правильному питанию с раннего возраста. Родительский пример очень важен. Хорошо, если принципы правильного питания войдут в жизнь малыша максимально рано.

Уберите из дома вредные продукты. Не искушайте себя и ребёнка. Сила воли — здорово, но не в этом случае. Проще окружить себя нужными продуктами, чтобы всё полезное было под рукой.

Когда нужно беспокоиться

Все эти правила важно соблюдать и самим. Не ограничивайте себя в еде и не садитесь на модные диеты, не делайте комментариев, связанных с весом или проблемой переедания. Подростки, чьи родители ведут с ними разговоры о лишнем весе, с большей вероятностью садятся на диету и придерживаются нездорового поведения. Вместо этого лучше поговорить с ребёнком о пользе для организма тех или иных продуктов и важности быть физически активным.

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