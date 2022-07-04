Как приучить ребенка правильно питаться

Тогда будет проще придерживаться правильных привычек в зрелом возрасте.
Детям сложно объяснить, почему овсянка лучше картошки фри, а фрукты полезнее шоколадки. Приучить ребёнка питаться правильно, когда вокруг столько соблазнов, помогут несколько несложных шагов.
Определите границы и понимание «правильного питания». У каждой семьи оно своё и в деталях отличается: кто-то не ест мясо, но ест рыбу; для кого-то это дробное питание, некоторые отказываются от молока, другие выбирают мясо вместо консервов.
Подавайте правильный пример. Ничто так не мотивирует, как личный пример. В детском возрасте родители особенно значимы для ребёнка, и с них «срисовываются» модели поведения во всех сферах жизни, в том числе и в питании. При этом копирование происходит бессознательно, устойчивые пищевые привычки родителей в большинстве своём становятся и привычками детей.
Настройте отношения с ближним окружением относительно «правильного питания». Основной принцип здесь — никому не навязывать свой выбор и не позволять другим осуждать ваш. С близкими можно договориться, чтобы они не предлагали ребёнку пищу, которая не согласуется с вашими принципами питания. На провокационные вопросы лучше отвечать корректно — так, чтобы ребёнку становилось понятнее, почему именно таких взглядов вы придерживаетесь.
Продумайте замену привычным продуктам и старайтесь всегда держать дома:
Объясните значимость правильного питания. В будущем ребёнок будет выстраивать свой рацион самостоятельно. В этом ему поможет «встроенная» логичная основа для такого выбора.
Объясните, почему не все питаются правильно. Этот шаг тесно связан с предыдущим. Ребёнок должен понимать, почему другие дети и взрослые питаются иначе.
Приучайте ребёнка к правильному питанию с раннего возраста. Родительский пример очень важен. Хорошо, если принципы правильного питания войдут в жизнь малыша максимально рано.
Уберите из дома вредные продукты. Не искушайте себя и ребёнка. Сила воли — здорово, но не в этом случае. Проще окружить себя нужными продуктами, чтобы всё полезное было под рукой.
Все эти правила важно соблюдать и самим. Не ограничивайте себя в еде и не садитесь на модные диеты, не делайте комментариев, связанных с весом или проблемой переедания. Подростки, чьи родители ведут с ними разговоры о лишнем весе, с большей вероятностью садятся на диету и придерживаются нездорового поведения. Вместо этого лучше поговорить с ребёнком о пользе для организма тех или иных продуктов и важности быть физически активным.