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1 час назад

Ученые сообщили о сильной эмоциональная связи между бабушками и внуками

Вечерняя Москва

Пожилые женщины эмоционально привязаны к детям своих детей больше, чем к собственным. К такому вывод пришли ученые Университета Эмори в Атланте.

Найдена причина сильной связи между бабушками и внуками
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты провели наблюдение за 50 женщинами, имеющими хотя бы одного внука от 3 до 12 лет. Ученые дали им фотографии их детей, внуков, а также незнакомых малышей и взрослых. При просмотре снимков Участницам эксперимента проводили сканирование мозга при помощи МРТ, передает издание argumenti.ru.

Было установлено, что при виде внуков у бабушек активизируются те зоны мозга, которые связаны с эмоциональной эмпатией. Это значит, что пожилые женщины пытаются понять именно те эмоции, которые испытывают внуки и сами невольно испытывают те же эмоции. При просмотре фото своих детей у женщин не возникало таких ощущений.

— Бабушки ориентированы на то, чтобы чувствовать то, что чувствуют их внуки, когда они общаются с ними. Если их внук улыбается, они чувствуют радость ребенка. А если их внук плачет, они чувствуют боль и страдания ребенка,

— пояснил ведущий автор исследования, профессор антропологии Джеймс Риллинг.

Дети,
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