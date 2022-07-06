Педиатр объяснила, как нельзя спасать ребенка от жары

Маленькому ребенку с несовершенной терморегуляцией и нежной кожей сильная жара грозит тепловым ударом и солнечными ожогами. Медики считают, что перегревание для ребенка до трех лет более опасно, чем переохлаждение. Часто, чтобы помочь малышу перенести жару, родители прибегают к небезопасным народным методам. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Елена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о опасности некоторых народных методов, которые якобы помогают лучше переносить ребенку жару. Малыш может очень быстро перегреться на солнце. Как следствие, у него будут наблюдаться симптомы теплового удара и ожоги кожи.

"Ни в коем случае нельзя обливать ледяной водой или опускать ребенка в холодную ванну, то есть противопоказаны резкие перепады температуры, это может привести к остановке сердца. Обтирать ребенка спиртосодержащими растворами, к сожалению, есть такой народный рецепт, не делайте так",

— Елена Писарева, врач-педиатр.