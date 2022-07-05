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3 часа назад

Психолог рассказала, нужно ли заставлять ребенка учиться во время летних каникул

Москва24

Заставлять ребенка учиться во время летних каникул не нужно. Необходимо наблюдать за реакцией на предложения позаниматься, рассказала "ФедералПресс" психолог, психоаналитик Лариса Выжва.

Нужно ли заставлять ребенка учиться во время летних каникул
Фото: m24.rum24.ru

"Есть дети, которым это интересно, а есть такие, которым хочется побездельничать, что-то поделать, куда-нибудь съездить или еще что-то в этом духе. Все очень индивидуально", – пояснила эксперт.

Выжва отметила, что летом необходимо заниматься физическим и психическим здоровьем, от чего зависит адаптация к школе. По ее словам, особое внимание нужно уделять школьникам младших классов и проводить с ними специальную работу.

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