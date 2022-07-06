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2 часа назад

Психолог объяснила, нужно ли заставлять ребенка учиться во время летних каникул

Letidor.ru

Откладывать дела на лето вполне естественно. На долгих каникулах больше времени, которое можно посвятить полезным занятиям: возобновить спортивные тренировки, прокачать английский, разгрести завалы в комнате, подтянуть школьные предметы и начать правильно питаться. Стоит ли заставлять школьника учиться летом, читайте в нашей новости.

Нужно ли заставлять ребенка учиться во время летних каникул
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Психолог, психоаналитик Лариса Выжва считает, что насильно заставлять ребенка заниматься не нужно, это приведет лишь к тому, что школьник начнет испытывать отвращение к учебе. Если подросток сам не против позаниматься, то тогда родители должны способствовать ему в изучении новых знаний.

Специалист также отметила, что в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход к школьнику, пишет «Федерал Пресс».

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