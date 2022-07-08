Эксперт рассказал о больших скидках на детские авиабилеты

«Аэрофлот» увеличил скидки на детские авиабилеты до 75% от взрослого тарифа. Кто может стать участником акции, на каких условиях и как долго она будет действовать? Об этом телеканал «МИР 24» спросил заместителя директора института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниила Квона.

Фото: Мир24 Мир24

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- Раньше детский дисконт у крупнейшего авиаперевозчика страны не превышал 25%. И 1 июля он вдруг вырастает в три раза – сразу же, мгновенно. На ваш взгляд, насколько в разгар детских летних каникул, в разгар сезона отпусков это предложение привлекательное?

Даниил Квон: Это абсолютно привлекательное предложение, потому что дети являются ключевой аудиторией. А целевой аудиторией являются родители. Дети сами по себе не летают на самолете до 14 лет. Поэтому, покупая билет на ребенка, родитель покупает билет на себя по полной стоимости в любом случае.

- Получается, если в семье двое-трое детей, экономия очень существенная выходит?

Даниил Квон: Да, родителям это очень выгодно. Потому что, если летит достаточно большое количество детей с одним родителем, они сильно экономят. Это выгодно и для авиакомпаний, и для самих детей. Причем не только в сезон отпуска. Это и возможность съездить к родственникам в какие-то регионы. Или детей отправить на каникулы к родственникам. Сам недавно сталкивался с подобной ситуацией, когда отправляли детей на каникулы, и пришлось оплачивать сопровождение. Сами не могли поехать, а сопровождение фактически равняется стоимости билета.

- Тогда давайте о деталях. На каких юных путешественников акция рассчитана, и какие рейсы в ней участвуют?

Даниил Квон: Данное предложение действует для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослыми. А для младенцев до двух лет путешествие будет вообще бесплатным.

- А старше 13 лет никаких льгот нет?

Даниил Квон: Скорее всего, будут просто льготы компании. То есть 75-процентной скидки, скорее всего, не будет. В акцию входят рейсы «Аэрофлота», рейсы компании «Россия», распространяется на тарифы эконом-класса, тарифы «Лайт», «Бюджет», «Оптимум» и так далее.

- В цену билета же еще входят налоги, сборы, а они как оплачиваются?

Даниил Квон: В структуру цены входят три компонента. Это аэропортовый сбор, топливный сбор, – на них, как правило, не распространяются никакие скидки. А скидки распространяются на оставляющую цену самого авиаперелета, которую выставляет авиакомпания. И, скорее всего, скидка будет здесь, а не на полную цену билета.

- А когда нужно покупать эти билеты, чтобы успеть воспользоваться предложением? Я понимаю, что оно по времени ограничено.

Даниил Квон: Абсолютно верно. Билет по такой скидке можно купить до 31 июля, а совершить путешествие по нему можно до конца осени.

- То есть даже не до конца лета, а до конца осени?

Даниил Квон: Да, длинный промежуток времени.

- Получается, что это ввел один перевозчик, и он пример подал для остальных. Последуют ему другие авиакомпании?

Даниил Квон: Думаю, что да, потому что «Аэрофлот» является перевозчиком номер один в России. А значит, последуют. Это выгодно самим авиакомпаниям, чтобы стимулировать перелеты. И не только для детей, а для родителей, потому что дети не летают без родителей.

- Получается, и заполняемость рейсов больше?

Даниил Квон: Конечно, и заполняемость, самолет не летит пустым. И на каждое место приходится и аэропортовый, и топливный сбор, авиакомпании не терпят убытков. Поэтому для авиакомпаний это достаточно выгодно.

- А есть какая-то статистика по поводу того, какой процент составляют билеты на детей из общего количества проданных авиабилетов в летний период, в осенний период?

Даниил Квон: Конечно, говоря об авиаперевозках, это всегда очень сезонная история. Максимум приходится на летний период как на взрослые, так и на детские билеты. Потому что едут в сезон отпусков, навестить родственников, едут на каникулы. Также достаточно большим периодом подъема продаж билетов являются школьные каникулы весной и осенью, и зимний период Новогодних праздников и Рождества.

- Я рискну предположить, что, например, в летний период, если брать конкретный рейс, при стопроцентной заполняемости салона детские билеты могут составлять 50-60%, если не больше?

Даниил Квон: Да, вполне, потому что достаточно частая ситуация, когда с одним из родителей летит несколько детей.

- Вы упомянули, что детские тарифы со скидкой 75% помогают авиакомпаниям экономить. На чем?

Даниил Квон: Они помогают заполнять салон. Соответственно, аэропортовые и топливные сборы сохраняются. И компании не приходится их оплачивать. Потому что компания оплачивает это целиком, независимо от заполняемости борта.

- То есть, вне зависимости от заполняемости, оплачивается целиком за самолет?

Даниил Квон: Конечно, компания платит целиком за самолет, пустой он летит или заполненный.

- Сейчас летние каникулы, и акция действует до конца осени. Может быть, нужно чаще проводить? Например, на новогодние каникулы?