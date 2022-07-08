Гинеколог призвала не обижаться на термин «старородящая»

По словам врача, «старородящими» называют пациенток в возрасте старше 27 лет. Она подчеркнула, что данный термин предназначен для того, чтобы повысить внимание врачей к состоянию женщин, находящихся на учете по беременности.

«Написанное это в медицинской карте — это сигнал для дежурной бригады в родильном доме или перинатальном центре», — объяснила Ерофеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Медицинский специалист также отметила, что в настоящее время в мире поддерживается тенденция к поздним родам. При этом она заявила, что они могут представлять риск для здоровья матерей и их детей, что требует особого внимания со стороны врачей.