Звездные мачехи, которые воспитывают чужих детей

Бывает так, что женщины, выходя замуж за мужчин оказываются не первыми женами и не редко приходится находить общий язык с их детьми. В жизни знаменитостей такое случается тоже.
Однажды Яна Рудковская была замужем за Виктором Батуриным. От него продюсер родила сына Николая. Кроме того, женщина воспитывала мальчика Андрея. Первое время публика не догадывалась о том, что Андрей не родной сын Яны. Позже оказалось, что мальчик был рожден в прошлом браке Батурина. Однако ребенок не хотел общаться с биологической матерью и всегда считал Рудковскую родной мамой. Рудковская никогда не препятствовала общению Андрея с биологической матерью, но юноша сам наотрез отказывается поддерживать с ней связь.
Когда Наталья Ионова выходила замуж за своего нынешнего мужа, то уже точно знала, что примерит на себя роль мачехи. Тогда у Александра Чистякова подрастал сын Саша, которого Ионова приняла и воспитывала, как родного. Мальчик жил в одном доме с отцом и его новой супругой. Глюкоза быстро нашла общий язык с мальчиком и у них сложились превосходные отношения. Сейчас молодой человек учится в США и редко видится с родными, но все равно поддерживает связь даже с певицей.
Лиза Арзамасова еще сама была ребенком, когда познакомилась с Авербухом. Поговаривают, что ей было 17 лет, когда она вступила в отношения с хореографом. Сейчас они уже женаты и растят общего сына Льва. Но до этого звезде “Папиных дочек” пришлось подружиться с сыном своего будущего мужа Мартином. У молодых людей сложились отличные отношения. Лиза и Мартин настоящие друзья.
Ксения Собчак не раз примеряла на себя роль мачехи. Впервые Ксюша вышла замуж за Максима Виторгана, у которого есть двое детей о т первого брака. Позже женщина вышла замуж за Константина Богомолова, у которого есть дочь от Дарьи Мороз. Актриса вовсе не против общения дочери с отцом и его новой женой. Кроме того, девочка отлично сдружилась с Ксенией.
Екатерина Малафеева сразу знала, что ей придется взять на себя ответственность. Женщина, выходя замуж за Вячеслава Малафеева знала, что у него двое детей от прошлого брака. Дети долго и тяжело переживали смерть мамы. Хоть Катя и не смогла полностью заменить детям маму, она смогла стать для них лучшей подругой. Даже с трудным подростком, Ксюшей – дочкой футболиста, Екатерина нашла общий язык. Несмотря на то, что Екатерина и Вячеслав развелись, девушка поддерживает дружбу и детьми Малафеева.