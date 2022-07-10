Чем опасны для детей капли в нос

Применение сосудосуживающих препаратов для взрослых на детях чревато осложнениями. В частности, могут появиться холодный пот, бледность, вялость и сонливость.
Лекарство необходимо использовать, следуя рекомендациям. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов.
«По поводу сосудосуживающих капель в нос хочу сказать, что нужно обязательно соблюдать дозировку. Смотреть возраст или концентрацию вещества. Ни в коем случае не капать маленьким детям препараты, которые должны использоваться для взрослых. Бывает часто: из садика ребёнка привозят с клиническими проявлениями отравления сосудосуживающими каплями носа. Родители обижаются: мы не капали. В садике говорят: не капали. Никто не капал. Потом признаётся бабушка: решила закапать ребёнку, вот, у него сопельки. Она взяла своё лекарство от насморка и закапала. И отвела в садик. Там у него возникает гипергидроз. Это холодный пот такой, когда испарина на лбу, ребёнок побледнел, стал вялый и целый день спит — надо в первую очередь говорить о сосудосуживающих каплях в нос».
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