Чем опасны для детей капли в нос

«По поводу сосудосуживающих капель в нос хочу сказать, что нужно обязательно соблюдать дозировку. Смотреть возраст или концентрацию вещества. Ни в коем случае не капать маленьким детям препараты, которые должны использоваться для взрослых. Бывает часто: из садика ребёнка привозят с клиническими проявлениями отравления сосудосуживающими каплями носа. Родители обижаются: мы не капали. В садике говорят: не капали. Никто не капал. Потом признаётся бабушка: решила закапать ребёнку, вот, у него сопельки. Она взяла своё лекарство от насморка и закапала. И отвела в садик. Там у него возникает гипергидроз. Это холодный пот такой, когда испарина на лбу, ребёнок побледнел, стал вялый и целый день спит — надо в первую очередь говорить о сосудосуживающих каплях в нос».