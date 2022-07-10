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1 минуту назад

Чем опасны для детей капли в нос

Говорит Москва

Применение сосудосуживающих препаратов для взрослых на детях чревато осложнениями. В частности, могут появиться холодный пот, бледность, вялость и сонливость.

Чем опасны для детей капли в нос
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Лекарство необходимо использовать, следуя рекомендациям. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов.

«По поводу сосудосуживающих капель в нос хочу сказать, что нужно обязательно соблюдать дозировку. Смотреть возраст или концентрацию вещества. Ни в коем случае не капать маленьким детям препараты, которые должны использоваться для взрослых. Бывает часто: из садика ребёнка привозят с клиническими проявлениями отравления сосудосуживающими каплями носа. Родители обижаются: мы не капали. В садике говорят: не капали. Никто не капал. Потом признаётся бабушка: решила закапать ребёнку, вот, у него сопельки. Она взяла своё лекарство от насморка и закапала. И отвела в садик. Там у него возникает гипергидроз. Это холодный пот такой, когда испарина на лбу, ребёнок побледнел, стал вялый и целый день спит — надо в первую очередь говорить о сосудосуживающих каплях в нос».

Ранее аналитики зафиксировали рост онлайн-продаж средств от аллергии в два раза. Наибольший прирост в этой категории показали назальные капли, таблетки и инъекции.

Многие столкнулись с неэффективностью привычных лекарств или не смогли уехать в более южные регионы на период цветения, который в этом году в центральной части страны начался позже обычного и продолжался дольше запланированного, пишет РБК со ссылкой на анализ сервиса «Сбер Еаптека».

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