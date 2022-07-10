Что нужно знать о больничном по уходу за ребенком

С этого года не надо брать в поликлинике бумажный больничный и нести его работодателю — все данные будут передаваться в электронном виде. Само же пособие по уходу за заболевшим ребенком выплачивают только за определенное количество дней. Например, если заболел дошкольник — максимум за 60 дней в году, а если занедужил ребенок в возрасте от 7 до 15 лет — 45 дней. В особенностях выплат по листку нетрудоспособности разбиралась «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Бумажки не нужны

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С 1 января 2022 года по закону, принятому в прошлом году, листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком выписывают в электронном виде. Его размещают в системе Фонда социального страхования, а работодатель получает автоматическое сообщение. Но работник имеет право получить и выписку в организации, где выписали больничный.

По общему правилу, больничный можно оформить, если заболел ребенок до 15 лет. Если он старше, листок оплачивают, только когда нужно ухаживать за больным ребенком-инвалидом, ВИЧ-инфицированным подростком или ребенком, у которого онкологическое заболевание либо болезнь, связанная с поствакцинальными осложнениями. Также маме, папе или другому члену семьи должны предоставить больничный, если в детском саду, куда ходит малыш, объявили карантин.

Если мама уже находится на больничном с одним ребенком и тут заболевает второй, листок нетрудоспособности просто продлевают, пока не выздоровеют все дети. При этом не засчитывают дни, совпавшие с освобождением от работы по уходу за первым ребенком, говорится в приказе Минздрава, выпущенном 23 ноября 2021 года.

Заплатить могут не за все дни

Если человек сидит с ребенком до семи лет, ему оплачивают все дни больничного, но не больше 60 суток в одном календарном году. Исключение сделано для родителей детей с шизофренией, астмой, язвой желудка и другими заболеваниями, которые входят в специальный перечень Минздравсоцразвития от 2008 года. Тогда должны оплатить до 90 дней в году, но только если уход за ребенком требуется в связи именно с этим болезнями.

Когда надо сидеть с больным ребенком от 7 до 15 лет, оплачивают до 15 дней по каждому случаю заболевания, но не больше 45 в году.

По уходу за детьми-инвалидами до 18 лет положена оплата максимум 120 дней в год. А если у несовершеннолетнего ребенка злокачественное новообразование, болезнь, связанная с поствакцинальными осложнениями, или ВИЧ, то ограничений по времени нет.

До восьми и старше

Выплаты по больничному рассчитывают, исходя из возраста ребенка, страхового стажа мамы или папы, а также варианта лечения — амбулаторно или в стационаре.

Пособие по уходу за больным ребенком младше 8 лет в любом случае будет 100 процентов от среднего заработка, который определяют по зарплате за предыдущие два года. Такой закон вступил в силу 1 сентября прошлого года.

Если ребенок старше и лечится дома, то при страховом стаже родителя больше восьми лет первые десять дней оплачивают в размере 100 процентов от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80 процентов, и до пяти лет — 60 процентов. За все последующие дни положено только 50 процентов от среднедневного заработка. Если ребенка пришлось положить в больницу или он лечится в условиях дневного стационара, стаж учитывается в том же порядке, но снижать выплаты после десяти дней больничного не будут.

В страховой стаж входят не только годы, когда человек трудился в конкретном месте. Туда включают все время работы, гражданской госслужбы, службы в армии и некоторые другие периоды.

Например, мама заработала за два предыдущих года 1,2 миллиона рублей. Ее трудовой стаж — шесть лет. И в этом году ей понадобилось взять больничный по уходу за ребенком, которому уже исполнилось восемь лет, на десять дней. Сначала нужно посчитать среднедневной заработок, разделив все заработанные деньги на общее количество дней — их в 2020 и 2021 годах было 730. Получается примерно 1644 рубля в день. Учитывая стаж, нужно вычислить от этой суммы 80 процентов — выходит 1315,2 рубля в день. В итоге за все время ухода за ребенком работнице должны будут выплатить 13 152 рубля.

Сумма выплаты ограничена. В этом году максимальный среднедневной заработок, который учитывают для расчета оплаты по бюллетеню — 2572,6 рубля, отметили на сайте Фонда социального страхования. Если же мама или папа ребенка старше восьми лет работают меньше шести месяцев, пособие будет не выше минимального размера оплаты труда плюс районный коэффициент, если он есть.

Не забыть прикрепиться к поликлинике

Оформить больничный родитель может в медицинской организации, где наблюдают ребенка. Чтобы обратиться в государственное учреждение, нужно, чтобы маленький пациент был к нему прикреплен. Так что, переезжая в другой район или регион, нужно обязательно прикрепиться к поликлинике поближе к дому — иначе не получится даже вызвать врача, ведь за каждым участковым педиатром закреплена своя территория, сказала «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Посмотреть, где находится ближайшая медицинская организация, можно в реестре, опубликованном на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Менять поликлинику разрешено не чаще одного раза в год. Исключение — переезд из одного региона в другой. В этом случае можно сразу прикрепиться к новому учреждению, подтвердив смену места жительства, пояснили на сайте ФОМС.

Понадобятся такие документы: полис ОМС, СНИЛС при наличии, паспорт или свидетельство о рождении ребенка, а также документ, удостоверяющий личность родителя. Иностранцам надо дополнительно представить вид на жительство, а беженцам — удостоверение беженца.

С этими документами родителю или законному представителю ребенка нужно обратиться в регистратуру поликлиники. Прикрепить к медучреждению должны в течение четырех дней. В некоторых регионах можно подать заявление онлайн. Например, в Москве такая функция доступна на сайте mos.ru. В старое учреждение обращаться не нужно — документы передадут в новое без участия родителей.

В государственной поликлинике не могут отказаться принимать ребенка, отметили в ФОМС. «Принцип прикрепления к поликлинике по месту регистрации отменен. Никаких объяснений по поводу смены поликлиники не требуется», — сообщила пресс-служба Фонда на его сайте.