Неврологи связали травмы головы у детей с успеваемостью

Черепно-мозговая травма может привести к уменьшению размера мозга и когнитивным нарушениям у детей, сообщают исследователи Имперского колледжа Лондона.
Работа ученых была опубликована в журнале Brain. Ученые сравнили данные МРТ головного мозга 1200 детей, мозг которых развивается нормально, с МРТ 39 детей, получивших среднюю или тяжелую черепно-мозговую травму.
В ходе анализа ученые выявили некоторые различия среди двух групп детей. Так, у 11 из 39 детей обнаружилось уменьшение объема мозга, а также проблемы с обучением и поведением, также у них наблюдался более высокий уровень депрессии, апатии и гнева. По мнению ученых, к таким последствием привело нарушение развития мозга после травмы.