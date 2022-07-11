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3 часа назад

Неврологи связали травмы головы у детей с успеваемостью в школе

Газета.Ru

Черепно-мозговая травма может привести к уменьшению размера мозга и когнитивным нарушениям у детей, сообщают исследователи Имперского колледжа Лондона.

Неврологи связали травмы головы у детей с успеваемостью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Работа ученых была опубликована в журнале Brain. Ученые сравнили данные МРТ головного мозга 1200 детей, мозг которых развивается нормально, с МРТ 39 детей, получивших среднюю или тяжелую черепно-мозговую травму.

В ходе анализа ученые выявили некоторые различия среди двух групп детей. Так, у 11 из 39 детей обнаружилось уменьшение объема мозга, а также проблемы с обучением и поведением, также у них наблюдался более высокий уровень депрессии, апатии и гнева. По мнению ученых, к таким последствием привело нарушение развития мозга после травмы.

Дети,
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