Неврологи связали травмы головы у детей с успеваемостью

В ходе анализа ученые выявили некоторые различия среди двух групп детей. Так, у 11 из 39 детей обнаружилось уменьшение объема мозга, а также проблемы с обучением и поведением, также у них наблюдался более высокий уровень депрессии, апатии и гнева. По мнению ученых, к таким последствием привело нарушение развития мозга после травмы.