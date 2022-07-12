Как получить пособие на третьего ребенка в Санкт-Петербурге

«Выплата назначается только на одного ребенка (в том числе при рождении нескольких детей одновременно) до исполнения ему трех лет. При этом семье необходимо ежегодно подтверждать право на ее получение (то есть подавать необходимые документы, когда малышу исполняется очередной полный год)», - отметили в «Госуслугах».