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4 часа назад

Как получить пособие на третьего ребенка в Санкт-Петербурге

РИА "ФедералПресс"

Малообеспеченные семьи в Петербурге имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в размере 14 042 рублей, если третий малыш появился на свет не раньше 1 января 2013 года или был усыновлен с 1 января 2016 года. Об этом рассказали на портале «Госуслуги Санкт-Петербург».

Как получить пособие на третьего ребенка в Санкт-Петербурге
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Выплата назначается только на одного ребенка (в том числе при рождении нескольких детей одновременно) до исполнения ему трех лет. При этом семье необходимо ежегодно подтверждать право на ее получение (то есть подавать необходимые документы, когда малышу исполняется очередной полный год)», - отметили в «Госуслугах».

При этом выплату могут зачислить исключительно на карту «Мир». Получить пособия также можно на счет, к которому не привязана ни одна банковская карта. Подойдет для этого и банковский перевод.

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