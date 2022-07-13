5 цитат великих людей, которые изменят ваш подход к воспитанию детей

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Я мама 8-летнего сына. И поверьте, сколько бы я ни читала книг по воспитанию, образованию и материнству, имея за плечами высшее образование педагога и психолога, я каждый раз думаю, что делаю что-то не так.

Воспитывать детей – самое сложное и в то же время ответственное дело. От каждого шага родителя, от поступка и слова зависит то, каким вырастет этот ещё пока маленький человек.

Груз ответственности за будущее ребёнка лежит на плечах каждого родителя. И эта ноша порой становится очень тяжёлой.

Все мы иногда устаём быть хорошими, выносливыми и понимающими мамами. Мы не железные. И это нормально.

Иногда мы срываемся и что-то говорим сгоряча. А потом извиняемся и переживаем. А потом снова говорим. И иногда этот замкнутый круг заставляет нас чувствовать себя никчёмным родителем.

Но это не так! Совсем не так!

Для тех родителей, которые заботятся о воспитании своих детей, которые иногда слишком опекают или слишком переживают, мы подготовили 5 цитат великих людей, которые облегчат вам этот непростой родительский путь.

Мы надеемся, что эта подборка поможет вам взглянуть на детско-родительские отношения немного под другим углом.

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Положительное подкрепление

«Лаской почти всегда добьёшься больше, чем грубой силой» — Эзоп.

И это, по моему мнению, абсолютная правда. Это касается не только детей. Но и любого живого существа. Какой смысл в крике, наказании и иных резких способах воспитания?

Да проще заставить ребёнка что-то сделать силой, манипуляциями или наказанием. Это быстрый способ. Но самый разрушительный. Вы не учите ребёнка таким образом, а просто подавляете его.

Силой и грубостью вы отталкиваете его, разрушаете доверие, внушаете страх и ломаете волю малыша. Хотели бы вы к себе такого отношения? Думаю, что нет.

Ласковый путь не всегда лёгкий, но всегда самый эффективный. Найти подход к ребёнку, ключ к его душе и переживаниям – вот настоящий талант родителя.

Дети ведут себя плохо не специально.

Это их способ показать, что «что-то не так». Плохим поведением и непослушанием они выражают свой протест. Всё, что они хотят этим сказать – «Обрати на меня внимание! Люби меня! Люби меня любого! Мне сейчас плохо, и ты мне нужен!»

Порой им сложно выражать эмоции. И нам, взрослым, нужно это понимать. Незрелая детская психика ещё не совсем сформирована. Она не умеет справляться с некоторыми ситуациями, которые для взрослых кажутся простыми. И это обязательно нужно учитывать.

Да, взрослые сильнее и умнее детей. Но… Прежде, чем кричать и применять грубость спросите у себя:

«Я хочу заставить или научить?» «Понять или сломать?» «Унизить или сделать счастливым?»

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Чистый лист

«К ребёнку полагается относиться с наибольшим почтением, то есть взрослым следует беречь его нравственную чистоту, не показывать дурного примера» – Децим Юний Ювенал.

Каждый ребёнок – чистый лист. И то, что и как вы будете писать и сформирует его будущее.

Не относитесь к малышу как к глупцу. Да, он многого ещё не знает и не умеет. И вам выпала важная и ответственная роль научить его, помочь ему справится со всеми невзгодами, вырасти хорошим человеком, который сможет прожить свою жизнь с пользой и в счастье.

Кстати, порой именно дети могут многому научить взрослых. Главное, уметь слышать и слушать своё чадо.

И да, дети легче усваивают новое не через слова, а через личный пример. Помните это. Бесполезно учить ребёнка чистоте и здоровому образу жизни, если вы сами не фанаты уборки и увлекаетесь фастфудом.

Трудолюбие вознаграждается

«Человек, который прививает своим детям навыки трудолюбия, обеспечивает их лучше, чем если бы он оставил им наследство» – Ричард Уэйтли.

Как говорится, «дай человеку рыбу, и ты накормишь его один раз, дай удочку – и ты обеспечишь ему сытую жизнь надолго». Дети, которых приучают к труду с детства, гораздо быстрее адаптируются к взрослой самостоятельной жизни.

Я не говорю о том, что нужно нагружать детей с рождения и лишать всяческой родительской помощи. Нет. Но элементарные бытовые навыки привить всё-таки необходимо.

Например, мой сын знает, что ничего в жизни не достаётся просто так. У него есть свои обязанности в семье, которые вполне по силам восьмилетке. Он ухаживает за котом, выбрасывает мусор, поддерживает порядок и помогает бабушке в огороде. В то время как сын подруги, привыкший ко всему готовому, не станет даже мыть за собой посуду. Кто из них станет более ответственным главой семьи в будущем – судите сами.

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Осознанное развитие

«Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя» – Э. Хаббард.

Это одно из моих любимых выражений. Я считаю его очень глубоким. Все родители хотят, чтобы их дети хорошо учились, закончили школу с красным дипломом и поступили в ВУЗ.

Но есть огромная разница в том, чтобы заставить детей зубрить и реализовывать родительские надежды на хорошее образование, и в том, чтобы показать и научить детей тому, что новые знания — это хорошо и полезно.

Когда я была школьницей, родители требовали от меня одного – хороших оценок любым путём. Иначе – наказание. Мне твердили, что без пятёрок в дневнике я ничего не добьюсь, а тройка – это и вовсе позор для всей семьи. И я училась не с целью «научиться», а с целью «не подвести ожидания родителей».

Моё мнение к новым знаниям поменялось в университете. Талантливые педагоги и грамотный подход сделали своё дело. И я им безмерно благодарна.

«Я люблю тебя любого»

«Если бы кто-нибудь спросил, как бы я мог в краткой форме определить сущность моего педагогического опыта, я бы ответил, что как можно больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему» – А.С.Макаренко.

Антон Семёнович, советский педагог, великий человек в педагогике. Его подходы к детям, по моему мнению, нужно изучать каждому родителю.

Дети – это такие же люди, как и мы с вами. Но я часто слышу и вижу, как родители относятся к ним, как к малышам-несмышлёнышам. Оправдывая своё поведение тем, что ребёнок ещё слишком мал, родители часто «душат» своих детей гиперопекой.

«Я лучше знаю, что ему есть, что ему носить, и чем заниматься. Вырастет, ещё спасибо скажет!» Как часто мы слышим подобные фразы от пап и мам? Часто.

Но ребёнок – это личность. Маленькая, но личность. Со своим характером, вкусом, привычками и увлечениями. Не стоит ломать эту личность на корню.

Дайте ребёнку право выбора. Покажите, что его мнение важно для вас. Уважайте его выбор и его само. И поверьте, результат не заставит ждать. Вы быстро увидите, что ребёнок учится на ошибках, приобретает опыт, становится мудрее и послушнее.

Не надо потакать во всём, но иногда, когда это возможно, позволяйте ему быть самостоятельным.

Умейте лавировать и будьте мудрым родителем. В конце концов, если ваше чадо решило сегодня надеть разные носки в сад, потому что ему так хочется, так пусть наденет. Ноги ведь от этого не станут мёрзнуть сильнее.

Быть родителем непросто. Нужно уметь сочетать в себе разные роли. Воспитатель, учитель, родитель, любящий человек и суровый наставник. Не у всех это получается идеально. И это не страшно.

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Главное правило родительства для меня – это любовь.

При любой ссоре, плохом настроении моего сына или конфликтах, я всегда ему повторяю: «Я люблю тебя. Люблю тебя любого». И поверьте, каждый человек, и маленький, и взрослый, хочет это слышать. Каждому важно знать, что его любят. Любого.

Так что, любите своих детей. Хулиганов и ботаников, троечников и послушных, чумазых и капризных. Любых.