Воспаления у подростков: почему появляются и как бороться

Воспаления — верный спутник многих людей начиная с подросткового возраста. С прыщами можно смириться и принять, а можно понять и грамотно бороться.

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Николаева Анастасия Бренд-директор косметического бренда Skin Helpers

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Воспаления бывают разные и имеют разные причины возникновения. Вот основные:

Внутренние обменные процессы Грибковые инфекции Физическое воздействие Неправильный подбор косметики Разберем каждую причину поподробнее Внутренние обменные процессы. Провокатор воспалений — изменение процессов внутри организма: Гормональные перестройки (в том числе в переходном возрасте) Изменения рациона питания Аллергические реакции Изменения, связанные с физической нагрузкой, а именно: физических нагрузок прежде не было — они появилась; физические нагрузки прежде были — они прекратились; поменялась интенсивность физических нагрузок

Грибковые инфекции также относятся к внутренним воспалительным процессам, возникают в том числе после приема выборочных лекарственных препаратов. Для устранения инфекций обязательна консультация врача.

Физическое воздействие. Провокатор воспалений — изменение процессов извне - Микроповреждения. Речь идет не об открытых ранах и серьезных повреждениях, а о микротравмах, связанных с влиянием внешней среды. Например, воздействие УФ-лучей, обветривание, использование механических пилингов. - Занесение раздражителей и инфекций через контакт с кожей. В основном это происходит как следствие вредной привычки, особенно у подростков, которые постоянно трогают и чешут лицо. В большинстве случаев руки не подвергаются специальной предварительной обработке, поэтому служат «транспортом» вредных бактерий, грязи, инфекций.

Неправильный косметический уход. Провокатор — неподходящая коже косметика и ее использование. - Косметика подобрана не в соответствии с типом кожи и ее потребностями - Отсутствует системный поэтапный косметический уход - Регулярное пренебрежение уходом (пример: когда перед сном лень умываться, а на утро кожа лица дает ответную реакцию) - Использование уходовой косметики с вредными для кожи компонентами.