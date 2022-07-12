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2 часа назад

Педиатр объяснила, как помочь ребенку при тепловом ударе

Letidor.ru

Тепловой удар— патологическое состояние, обусловленное перегреванием организма, сопровождающееся повышением температуры тела, прекращением потоотделения и утратой сознания. Перегрев может проявиться следующими симптомами: беспокойство, ребенок становиться возбужденным, капризным, выступает холодный пот, кожа нагревается и краснеет, ребенок начинает тяжело дышать и зевает, появляются отрыжки, может начаться диарея. Подробности читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, как помочь ребенку при тепловом ударе
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Елена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о том, как помочь ребенку, который получил тепловой удар. В группе риска маленькие дети из-за несовершенства системы терморегуляции и дети с ожирением, слой жира нарушает процесс отведения тепла от печени и мышц.

Ни в коем случае нельзя перемещать пострадавшего в ванну с холодной водой, обливать ледяной водой, класть лед на грудь — это может привести к необратимым последствиям. Не рекомендуется обтирать детей спиртом или другим алкоголем.

Дети,Елена Писарева,
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