Педиатр объяснила, как помочь ребенку при тепловом ударе

Тепловой удар— патологическое состояние, обусловленное перегреванием организма, сопровождающееся повышением температуры тела, прекращением потоотделения и утратой сознания. Перегрев может проявиться следующими симптомами: беспокойство, ребенок становиться возбужденным, капризным, выступает холодный пот, кожа нагревается и краснеет, ребенок начинает тяжело дышать и зевает, появляются отрыжки, может начаться диарея. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Елена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о том, как помочь ребенку, который получил тепловой удар. В группе риска маленькие дети из-за несовершенства системы терморегуляции и дети с ожирением, слой жира нарушает процесс отведения тепла от печени и мышц.