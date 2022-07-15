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1 час назад

Стоматолог Рублёва напомнила о важности правильного ухода за молочными зубами

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Стоматолог Ирина Рублёва рассказала, что невнимание к молочным зубам ребёнка может привести к серьёзным заболеваниям в будущем.

Почему важно правильно ухаживать за молочными зубами
Фото: RT на русскомRT на русском

Под молочным зубом формируется постоянный, коренной зуб. Если не лечить молочный зуб, то постоянный под ним может погибнуть, объяснила стоматолог в разговоре с Пятым каналом.

Если у ребёнка на всех молочных зубах наблюдается кариес, то приходится лечить зубы под наркозом, отметила специалист.

Чтобы избежать серьёзного лечения, необходимо сохранять здоровье зубов. Для этого необходимо правильно питаться и своевременно чистить зубы, заключила эксперт.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

Дети,Екатерина Яковлева,
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