Мать купила младенцу туфли на каблуках и была обругана

«Бедный ребенок», «Ты хочешь, чтобы она сломала лодыжку?», «Зачем ты это делаешь?» — высказывались одни. При этом автор видео ответила, что каблуки выполнены из мягкого материала, а за кадром девочку держат за руки. Другие, напротив, отнеслись к увиденному с юмором. «Очень смешно», «Она ходит на каблуках лучше, чем я», «Это я возвращаюсь домой после вечеринки», — писали юзеры.