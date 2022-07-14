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38 минут назад

Мать купила младенцу туфли на каблуках и была обругана

Lenta.ru

Мать запечатлела на камеру походку своей дочери в обуви на каблуках и была обругана в сети. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Мать купила младенцу туфли на каблуках и была обругана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом pearlmcd4 купила младенцу серебристые туфли с открытой пяткой, миниатюрными каблуками и декоративными бантами. В размещенном видео ребенок гуляет в упомянутой обуви, надетой поверх носков. В описании поста женщина шуточно сравнила их с босоножками люксового бренда Christian Louboutin.

Ролик стал вирусным и набрал более 93,2 тысячи просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу поступка матери.

«Бедный ребенок», «Ты хочешь, чтобы она сломала лодыжку?», «Зачем ты это делаешь?» — высказывались одни. При этом автор видео ответила, что каблуки выполнены из мягкого материала, а за кадром девочку держат за руки. Другие, напротив, отнеслись к увиденному с юмором. «Очень смешно», «Она ходит на каблуках лучше, чем я», «Это я возвращаюсь домой после вечеринки», — писали юзеры.

Дети,
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