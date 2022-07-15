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12 часов назад

СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ростовом

Москва24иещё 12

Следственный комитет России выложил кадры с места убийства семьи в Новошахтинске Ростовской области. На записи видно, как правоохранители прибыли на место ЧП и начали проведение следственных мероприятий. Как сообщает газета "Известия", по предварительным данным, подозреваемый Денис Машонский состоял в конфликте с отцом убитой семьи. По информации источника, мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья 12-го калибра. В результате были убиты супруги Светлана и Владислав, сестра Светланы Ольга и ее несовершеннолетний ребенок. Ранее сообщалось, что четыре тела с огнестрельными ранениями найдены в квартире в Новошахтинске Ростовской области. По информации прокуратуры, еще одна девочка осталась жива. На данный момент она находится в медучреждении. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По факту убийства возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.

СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ростовом
Фото: Москва24Москва24
Дети,Следственный комитет,
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