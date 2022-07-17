Конфликт поколений: как прийти к согласию

Психолог рассказал об эффективных способах разрешения конфликтов.

Проблему отцов и детей историки и философы описывают веками: каждое поколение считается слишком распущенным, дерзким, своевольным и непослушным. Сколько живёт человечество, столько и молодым людям сложно понять логику родителей, а родителям – устремления и мотивацию своих детей.

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Проблема первая: самовольный выбор профессии «для души»

Самая распространённая ситуация: ребёнок устремляется в ВУЗ и выбирает специальность дизайнера, психолога, журналиста, актёра, а родители желают ему «хлебной» профессии. И настаивают, что надо становиться стоматологом, юристом, бухгалтером или кем-нибудь ещё.

Отстоять своё желание креативить или снимать авторское кино сложно, но возможно. Просто встаньте в позицию родителя. Конечно, вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок мог себя полностью обеспечивать, не залезая в долги до зарплаты или нового проекта.

Что делать?

Объясните родителям, что вы действительно сможете зарабатывать тем, что считаете своим призванием. Ведь так оно и будет, если сумеете продержаться на начальном этапе, не демпинговать и достойно продавать свои услуги. Но позаботьтесь об определённой финансовой подушке, которая позволит поддерживать достойный уровень жизни. И, конечно, придётся мягко доказать родителям, что вы не просто хотите творить «ради искусства», а намерены зарабатывать и как-то развиваться.

Проблема вторая: личная жизнь

«А когда мы увидим внуков?» — поверьте, этот вопрос слышат не только девушки, но и многие парни. И на него достаточно сложно ответить. Так же, как и на вопросы про вторую половинку, нежелание заключать официальный брак (и это при том, что вы живёте вместе с любимым человеком) и прочие личные моменты.

Ведь вы и сами не знаете, когда что-то случится. И случится ли. А связывать ради этого свою судьбу с первым встречным человеком не хочется.

Что делать?

Если у вас нет желания создавать новую ячейку общества, придётся это чётко, но деликатно объяснить родителям. Возможно, даже не раз и не два. Но стойте на своём. На кону счастье их ребёнка, а познакомиться с внуками они всегда успеют. Впрочем, мам и пап легко понять. Они бы хотели помочь с воспитанием внуков, пока ещё есть силы.

Проблема третья: вопрос финансовой независимости

Ещё одна вариация – квартирный вопрос, который, как говорил Воланд, испортил многих. Родители, особенно пережившие голодные 90-е, любят экономить и держать многие вещи про запас. А вот их дети, напротив, предпочитают жить одним днём и тратить деньги на впечатления и развлечения, помимо продуктов и одежды. Разное отношение к финансам зачастую выливается в ссоры и конфликты.

Что делать?

Как бы это банально ни звучало, молодым людям стоит частично позаимствовать стремление к финансовой стабильности у родителей и в ответ научить их использовать дорогие сервизы не по праздникам, а в будни. А также не копить приданое для внуков, потому что мода меняется, а ковры не вечны. Так вы присмотритесь к родительской практике сбережений на отдельных счетах. Небольшая сумма, которая позволит вам прожить пару-тройку месяцев, не помешает.

А вот с квартирным вопросом бывает труднее. Очень сложно убедить мам и пап сделать наконец-то ремонт, а не жить «бедно, но чистенько». И ещё сложнее перекрасить стены в своей комнате, потому что у родителей свой взгляд на дизайн. Возможно, придётся заработать самим на собственную краску и обои.

Проблема четвёртая: разные подходы к общению

Отец предпочитает рубить правду-матку, мать – замалчивать обиды, тётя любит давать советы, а вы – действовать с оглядкой на ситуацию и людей? Поверьте, вы не единственные, кто натыкается на стену непонимания из-за подхода к общению с людьми. Да, это не очень-то и приятно, но снова раз за разом придётся отстаивать своё право на мнение и способ коммуникации.

Что делать?

Главное, не бросайте отстаивание своих границ на полпути. Иначе результата вы не добьётесь. Уложите в своей голове, что ваши родители, скорее всего, родом из СССР, а там было совершенно другое восприятие личного пространства. Не поощрялось ничего личного, и стремление отбиться от коллектива сурово наказывалось. И люди привыкали лезть не в своё дело, задавать бестактные вопросы и давать непрошеные советы.

В предыдущем материале мы рассказали о способах сохранить личные границы. Эти техники помогут вам грамотно отвечать на неудобные вопросы.

Постарайтесь понять, насколько такая разность во взглядах мешает вам жить? Если она не снижает качество отношений с родственниками, так, может, и не стоит ссориться из-за такой мелочи? Пусть всё идёт своим чередом и каждый общается с окружающими так, как привык.

Но если отстаивания границ не избежать, то примите к сведению тот факт, что другой подход не означает «плохости» человека. Возможно, он был ещё в детстве дезориентирован, не обучен премудростям коммуникации. А во взрослом возрасте переучить себя трудно. Потому старайтесь критиковать не самих родителей и родственников, а конкретно их мнения и действия, не переходя на личности.

Проблема пятая: политика, религия, шоу-бизнес и сексуальная ориентация

Ваши родители интересуются политикой, а вы нет? У вас разный вкус на артистов или вы боитесь сказать бабушке, что не верите в бога? Или, может, вы годами прячете своего партнёра, который никак не вписывается в представления вашей семьи о том, что такое «нормальные отношения»? Увы, это реально и почти не лечится.

Что делать?

Этот пункт будет, пожалуй, самым коротким. Просто запомните эти четыре краеугольных камня и никогда ни под каким предлогом не вступайте в споры на эти темы. Они очень опасны, сами не заметите, как втянетесь в конфликт и разругаетесь насмерть. Дайте право вашим предкам немного заблуждаться. Не все же так умны и сообразительны, как вы, верно?