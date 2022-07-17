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1 час назад

Психолог оценила влияние смартфонов на развитие детей

Мослента

Влияние смартфонов на развитие детей оценила в беседе с «Мослентой» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева.

Психолог оценила влияние смартфонов на развитие детей
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, ребенок начинает интересоваться окружающим миром, когда чувствует скуку. Именно в этот момент у него возникает стремление познавать и социализироваться.

«Но если в руках маленького человека появляется готовое удовольствие — телефон, продуктивная деятельность снижается. Зачем куда-то далеко ходить и что-то делать, если есть смартфон? Гаджет удовлетворяет все потребности», — сказала Зиновьева.

Если не ограничивать детям время использования телефонов, привычка находить себе развлечения в играх, просмотре роликов и общении в чатах может привести к зависимости, к сложностям в социализации офлайн, проблемам с решением задач в реальном мире.

«Установление ежедневного ограничения по времени при помощи специальных программ более чем оправдано», — считает психолог.

Дети,
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