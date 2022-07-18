Учёные предположили, почему летом повышается риск выкидыша

Новые исследования показывают, что риск выкидыша резко возрастает по мере повышения температуры на улице.

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С 2013 по 2020 год 12 197 женщин, проживающих в Соединенных Штатах и Канаде, наблюдались в течение года с помощью PRESTO, интернет-исследования фертильности, проведённого Школой общественного здравоохранения Бостонского университета, сообщает Medscape.

Риск выкидыша в конце августа был на 44% выше, чем в конце февраля – месяца с самым низким уровнем потерянных беременностей. Эта тенденция наблюдалась почти исключительно при беременности в первые 8 недель. Риск выкидыша увеличился на 31% в конце августа для беременностей на любом сроке. Связь между выкидышем и экстремальной жарой была наиболее сильной на Юге и Среднем Западе, с пиками в конце августа и начале сентября соответственно.

«Одна из наших гипотез заключается в том, что высокая температура может спровоцировать выкидыш, и это то, что мы сейчас изучаем дальше», — прокомментировала результаты Амелия Весселинк, доцент кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Бостонского университета, которая возглавляла исследовательскую группу.

«Мы так мало знаем о причинах выкидышей, что трудно связать сезонные колебания риска с какой-либо конкретной причиной, — отмечает Дэвид Савиц, профессор эпидемиологии и акушерства, гинекологии и педиатрии, который помогал в проведении исследования. — Воздействие варьируется в зависимости от лета, включая более низкий риск респираторных инфекций в тёплое время года, изменения в диете и физической активности, а также физические факторы, такие как температура и солнечный свет».