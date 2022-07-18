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2 часа назад

Учёные предположили, почему летом повышается риск выкидыша

Сибмеда

Новые исследования показывают, что риск выкидыша резко возрастает по мере повышения температуры на улице.

Учёные предположили, почему летом повышается риск выкидыша
Фото:  Сибмеда Сибмеда

С 2013 по 2020 год 12 197 женщин, проживающих в Соединенных Штатах и Канаде, наблюдались в течение года с помощью PRESTO, интернет-исследования фертильности, проведённого Школой общественного здравоохранения Бостонского университета, сообщает Medscape.

Риск выкидыша в конце августа был на 44% выше, чем в конце февраля – месяца с самым низким уровнем потерянных беременностей. Эта тенденция наблюдалась почти исключительно при беременности в первые 8 недель. Риск выкидыша увеличился на 31% в конце августа для беременностей на любом сроке. Связь между выкидышем и экстремальной жарой была наиболее сильной на Юге и Среднем Западе, с пиками в конце августа и начале сентября соответственно.

«Одна из наших гипотез заключается в том, что высокая температура может спровоцировать выкидыш, и это то, что мы сейчас изучаем дальше», — прокомментировала результаты Амелия Весселинк, доцент кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Бостонского университета, которая возглавляла исследовательскую группу.

«Мы так мало знаем о причинах выкидышей, что трудно связать сезонные колебания риска с какой-либо конкретной причиной, — отмечает Дэвид Савиц, профессор эпидемиологии и акушерства, гинекологии и педиатрии, который помогал в проведении исследования. — Воздействие варьируется в зависимости от лета, включая более низкий риск респираторных инфекций в тёплое время года, изменения в диете и физической активности, а также физические факторы, такие как температура и солнечный свет».

Другие эксперты предупреждают, что сильная жара может быть не единственной причиной наблюдаемого летом увеличения случаев выкидышей. Так, в качестве ещё одной вероятной причины называется факт, что летом женщины могут больше заниматься спортом на свежем воздухе и такими образом, повышенная физическая активность может играть определённую роль в частоте выкидышей.

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