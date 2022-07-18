Психолог назвал две ошибки, которые ломают детям жизнь

Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал о том, какие две ошибки родителей способны сломать жизнь ребенку.

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Он отметил, что дети часто ведут себя не так, как хотят тот взрослые. По мнению психолога, проводить воспитательные беседы с мальчиком после этого должен отец, а не мать, чтобы не выработать у него неприятие к женщинам.

— Мама высказать свое недовольство может, но проводить с сыном основательную беседу должен отец. В противном случае, если мать кричит на мальчика и наказывает, он может начать бояться женщин и не воспринимать их в будущем, — рассказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, такой подход зарождает привычку в мальчике состязаться с мужчинами, стараться стать лучше. Если в семье нет отца, то с ним может беседовать авторитетный взрослый: дедушка, дядя, брать, тренер, друг семьи и так далее.