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20 минут назад

Психолог назвал две ошибки, которые ломают детям жизнь

Вечерняя Москва

Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал о том, какие две ошибки родителей способны сломать жизнь ребенку.

Психолог назвал две ошибки, которые ломают детям жизнь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что дети часто ведут себя не так, как хотят тот взрослые. По мнению психолога, проводить воспитательные беседы с мальчиком после этого должен отец, а не мать, чтобы не выработать у него неприятие к женщинам.

— Мама высказать свое недовольство может, но проводить с сыном основательную беседу должен отец. В противном случае, если мать кричит на мальчика и наказывает, он может начать бояться женщин и не воспринимать их в будущем, — рассказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, такой подход зарождает привычку в мальчике состязаться с мужчинами, стараться стать лучше. Если в семье нет отца, то с ним может беседовать авторитетный взрослый: дедушка, дядя, брать, тренер, друг семьи и так далее.

Если в семье растет девочка, то воспитывать и проводить воспитательные беседы должна мама. Папа в жизни девочки — это супергерой семьи, он взаимодействует с дочкой с позиции любви. Он может принимать участие в беседах, давать советы и высказывать недовольство, но не наказывать ее. Если отец будет наказывать дочь, то она, как распахнутое окно, будет встречать в личной жизни только абьюзеров.

Дети,Денис Долгов,
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