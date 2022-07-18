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2 часа назад

Педиатр назвала болезни, которые вызывают проблемы со сном

Letidor.ru

В основе развития нарушений сна у детей могут лежать эмоциональные потрясения, соматические или неврологические проблемы. Самой распространенной причиной нарушений сна является эмоциональное перевозбуждение ребенка непосредственно перед отходом ко сну: шумные подвижные игры, компьютерные игры, просмотр телевизора. Подробности читайте в нашей новости.

Болезни, которые вызывают проблемы со сном
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие заболевания могу негативно влиять на сон у детей и подростков. В первую очередь, к нарушениям сна могут привести обострения хронических заболеваний.

Дефицит железа также негативно сказывается на качестве сна у детей, может развиться так называемый синдром «беспокойных ног», в этом случае необходимо назначение препаратов железа.

Ранее «Летидор» писал о том, что сомнолог назвал главную опасность ранних пробуждений.

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