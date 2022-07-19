Россиянам разрешат тратить маткапитал на частные детсады

Госдума приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования. Об этом рассказали парламентарии.
«Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность»,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что новый закон призван устранить конкурентное неравенство между частными детскими садами и ИП в образовательной среде.
Эксперты отмечают, что законодателям предстоит подумать, как отрегулировать ценообразование в этой сфере. Это необходимо, чтобы предупредить возможность появления лазеек для обналичивания денег, пишут «Известия».