Россиянам разрешат тратить маткапитал на частные детсады

Госдума приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования. Об этом рассказали парламентарии.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что новый закон призван устранить конкурентное неравенство между частными детскими садами и ИП в образовательной среде.