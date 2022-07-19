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45 минут назад

Россиянам разрешат тратить маткапитал на частные детсады

РИА "ФедералПресс"

Госдума приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования. Об этом рассказали парламентарии.

Россиянам разрешат тратить маткапитал на частные детсады
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что новый закон призван устранить конкурентное неравенство между частными детскими садами и ИП в образовательной среде.

Эксперты отмечают, что законодателям предстоит подумать, как отрегулировать ценообразование в этой сфере. Это необходимо, чтобы предупредить возможность появления лазеек для обналичивания денег, пишут «Известия».

Дети,Госдума,
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