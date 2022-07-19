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1 час назад

Советы родителям по правильной организации летних каникул

Мослента

Советы родителям по правильной организации летних каникул дала в разговоре с «Мослентой» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева. Она рекомендовала не держать школьников исключительно в окружении родных, чтобы не мешать социализации детей.

Советы родителям по правильной организации летних каникул
Фото: МослентаМослента

«Оптимальный вариант: позволить ребенку и в лагерь съездить, и к бабушке на дачу, и с родителями куда-то, и пообщаться с друзьями. Детям на каникулах нужен период свободы. Однако он не должен длиться все три месяца, чтобы не закрепить привычку к безделью»,

— сказала психолог.

По ее словам, на «подтягивание по учебе» можно выделить две-три недели из трех месяцев лета. Если у школьника и без того нормальная успеваемость, Зиновьева рекомендует только чтение. При этом, не стоит настаивать на «списочной литературе», лучше выбирать книги по интересам.

«Таким образом удастся пробудить любопытство, не дать заскучать и не превратить чтение в обязаловку»,

— посоветовала она.

Гештальт-терапевт напомнила, что каникулы — подходящий момент для совместного досуга родителей и детей, на который не всегда находится время в учебный год.

«Это могут быть настольные игры, викторины, просмотры фильмов, песни в караоке, рыбалка, походы в гости — у каждой семьи свои традиции»,

— сказала Зиновьева.

Дети,
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