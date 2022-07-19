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35 минут назад

Эксперт рассказала, как выявить лейкоз у детей

Москва24

Врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга РДКБ РНИМУ имени Пирогова Елена Мачнева рассказала о детском лейкозе и способах заранее выявить заболевание для скорейшего начала терапии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт рассказала, как выявить лейкоз у детей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам специалиста, лейкоз является злокачественным заболеванием кровеносной системы. Для него характерно неконтролируемое деление и нарушение функции клеток крови. Опухолевые клетки вытесняют здоровые эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

"Изначально опухолевые клетки при лейкозе локализуются в костном мозге, затем при прогрессировании процесса могут распространяться во все органы и ткани, нарушая их функцию",

– отметила Мачнева.

К наиболее частым симптомам лейкоза гематолог отнесла кровотечения, анемию и тяжелые инфекционные заболевания.

При значительном развитии болезни возможны судороги, кома и дыхательная недостаточность на фоне нарушения функции тех или иных органов. Для лечения лейкоза необходимо обратиться к гематологу или онкологу.

В большинстве случаев оно основывается на различных режимах химиотерапии и других комбинированных методах. Кроме того, применяются лекарства и клеточная терапия. Без лечения почти все лейкозы являются фатальным заболеванием.

По словам Елены Мачневой, сейчас терапия значительно более эффективна за счет новых препаратов и методик. В детской возрастной группе излечиваются до 80% лейкозов.

Дети,
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