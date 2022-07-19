Доктор Продеус рассказал, как безопасно защитить ребенка от насекомых

Кровососущие насекомые не только приносят неудобства в виде укусов, но и могут переносить опасные заболевания. В летнее время насекомые могут преследовать человека не только на природе, но и в городских квартирах. О том, как защитить ребенка от укусов комаров, мошек, клещей и других насекомых, рассказал врач-педиатр Андрей Продеус. Одно из самых эффективных средств от гнуса – репеллент. Однако при выборе данного средства необходимо помнить о том, что оно должно подходить ребенку. – В основе любого эффективного репеллента – токсичное вещество, обычно это ДЭТА (более токсичное) или IR3535. Концентрация действующего вещества в детских средствах строго регламентируется, и, конечно, она ниже, чем в средствах для взрослых. В результате детские средства по сравнению со взрослыми менее эффективные, но зато более безопасные, – объяснил профессор в своем телеграм-канале. Кроме химических средств, есть еще и натуральные репелленты на основе эфирных масел. Они действительно безопасны, но к сожалению, совершенно неэффективны, добавил доктор. Детей первых лет жизни вообще не стоит обрабатывать разными средствами. В этом случае самая лучшая защита – москитная сетка на коляску. Также доктор посоветовал выбирать средства, которые наносятся на одежду. – Если все-таки наносите репеллент на кожу, защищайте глаза и рот ребенка, не допускайте попадания средства на ранки или воспаленные места. Кроме того, педиатр призывает помнить, что любое средство, даже натуральное, может вызвать аллергическую реакцию и раздражение дыхательных путей. При нанесении репеллента важно помнить о его сроке действия и своевременно обновлять средство на одежде или коже. После использования разных защитных средств необходимо искупать ребенка и тщательно смыть остатки спрея или крема. Анастасия Домникова. Фото: ru.freepik.com