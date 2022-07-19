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3 часа назад

Доктор Продеус рассказал, как безопасно защитить ребенка от насекомых

Крестьянская жизнь

Кровососущие насекомые не только приносят неудобства в виде укусов, но и могут переносить опасные заболевания. В летнее время насекомые могут преследовать человека не только на природе, но и в городских квартирах. О том, как защитить ребенка&nbsp;от укусов комаров, мошек, клещей и других насекомых, рассказал врач-педиатр Андрей Продеус. Одно из самых эффективных средств от гнуса &ndash;&nbsp;репеллент. Однако&nbsp;при выборе данного средства необходимо помнить о том, что оно должно подходить ребенку.&nbsp; &ndash; В основе любого эффективного репеллента &ndash; токсичное вещество, обычно это ДЭТА (более токсичное) или IR3535. Концентрация действующего вещества в детских средствах строго регламентируется, и, конечно, она ниже, чем в средствах для взрослых. В результате детские средства по сравнению со взрослыми менее эффективные, но зато более безопасные, &ndash;&nbsp;объяснил профессор в своем телеграм-канале.&nbsp; Кроме химических средств, есть еще и натуральные репелленты на основе эфирных масел. Они действительно безопасны, но к сожалению, совершенно неэффективны, добавил доктор. Детей первых лет жизни вообще не стоит обрабатывать разными средствами. В этом случае самая лучшая защита &ndash;&nbsp;москитная сетка на коляску.&nbsp; Также доктор посоветовал выбирать средства, которые наносятся на одежду.&nbsp; &ndash; Если все-таки наносите репеллент на кожу, защищайте глаза и рот ребенка, не допускайте попадания средства на ранки или воспаленные места. Кроме того, педиатр призывает помнить, что любое средство, даже натуральное, может вызвать аллергическую реакцию и раздражение дыхательных путей.&nbsp; При нанесении репеллента важно помнить о его сроке действия и своевременно обновлять средство на одежде или коже.&nbsp; После использования разных защитных средств необходимо искупать ребенка и тщательно&nbsp;смыть остатки спрея или крема. &nbsp; Анастасия Домникова. Фото: ru.freepik.com

Доктор Продеус рассказал, как безопасно защитить ребенка от насекомых
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь
Дети,Андрей Продеус,
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