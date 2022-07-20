Младенцы начинают учить язык уже в первые часы после рождения

Многим из нас кажется, что у младенцев способности к обучению развиваются в течение первых нескольких недель жизни. Однако новое исследование показывает, что это не так. В действительности уже через несколько часов после рождения мозг ребёнка уже может обрабатывать звуки, а различать голоса начинает малыш ещё в утробе.

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В ходе исследования, опубликованного в научном издании Nature Human Behavior, команда учёных выяснила, как именно мозг младенца в первые часы после рождения учится обрабатывать звуки языка. Эксперты изучили, какие конкретно области мозга у младенцев становятся активными, когда они слышат звуки.

После рождения в течение трёх часов на младенцев воздействовали при помощи разных звуков. Предполагалось, что они уже должны были их уметь различать. Среди этих звуков были гласные, причём они назывались как в прямом, так и в обратном порядке.

Оказалось, что младенцы не способны различить гласные, названные в обратном или прямом порядке. В то же время учёных удивило то, что после того как дети послушали эти гласные в течение пяти часов, они стали их различать. Это означает, что ребёнку в первые часы жизни нужно всего несколько часов, чтобы уловить разницу между похожими звуками.

Также эксперты обнаружили, что в обработке звуков принимают участие такие области мозга, как верхняя височная (отвечает за слуховую обработку), лобная кора (отвечает за планирование сложных движений). Особенно заметно это в левом полушарии.

Ещё одним удивительным открытием стала способность нейронов (клеток) в мозге детей, на которых воздействовали при помощи звуков, взаимодействовать друг с другом. Подобного не наблюдалось у младенцев, которые не подвергались воздействию этих звуков.